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生技產業策略諮議委員會議9月5日登場 聚焦三大議題

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）將於9月5日登場。第一頁。圖／國科會提供
2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）將於9月5日登場。第一頁。圖／國科會提供

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）將於9月5日登場，今年會議以「生醫♥智慧 健康零距離」為主軸，透過生醫並聯智慧科技，展開「生醫韌性家園願景與布局」、「BioData翻轉健康大未來」、「多元觀點洞悉精準健康新契機」三大議題的引言及交流討論，並採線上線下、虛實整合模式，廣納各界建言，持續建構台灣科技力和產業競爭力。

當天會議將由行政院政務委員、國家科學及技術委員會主委吳政忠開場，引言以精準健康打造關鍵能力，建立韌性家園為願景；另也邀請中研院院士翁啟惠、廣達電腦創辦人林百里等專家，前瞻洞察後疫情時代發展利基，及智慧醫療經營模式和生態系統。

中研院副院長劉扶東、默克醫療保健事業體台灣總經理余文慧也將親自出席，探討大數據趨勢下的資料加值路徑與生物融合的影響力；以及全心醫藥生技總裁周慧泉、北極星藥業董事長陳鴻文等產業代表，從國際視野、資通訊思維看生醫創新創業，進而拓展出臺灣創造的新格局。

國科會表示，近年在5+2生醫產業創新推動方案，與台灣精準健康戰略產業發展方案的政策推進下，行政院結合跨部會資源，持續建構資料應用架構，落實場域驗證與臨床實證，推動智慧醫療服務和解決方案，強化疫病及新興人畜共通傳染病防治能量，提高創新生物自主開發與製造力。

另外，也藉由法規革新加速新興醫療產業發展，例如：去年底修正公布的「生技醫藥產業發展條例」，除持續提供各項優惠外，更明文納入再生、精準與數位醫療，及受託開發製造(CDMO)等新興領域。政府民間共同努力，促成2021年生醫產業與數位醫療營業額破7000億元。

國科會表示，疫情衝擊全球突顯生醫產業的重要性，也帶動數位或AI技術被大量應用，零接觸經濟興起，供應鏈卡位及在地化之布局。為促使政策扣合產業發展需求，BTC會議建立產業和政府的對話平台，吸納委員建議與專家見解，加速科技創新及產業升級。

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）將於9月5日登場。第二頁。圖／國科會提供
2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）將於9月5日登場。第二頁。圖／國科會提供

行政院 生技 疫情

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