快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

好市多連假前再現搶購潮！鷄精年年熱銷？ 熬夜工程師：提神補體力靠它

文／ 李思霈

隨著國人健康意識高漲，其中好市多推出的優惠商品向來是網友們討論焦點，中秋連假前又有眼尖網友在社群平台上發現美式賣場出現掃貨場景，細看原來是「白蘭氏雙認證鷄精」優惠販促中，網友很好奇「為何鷄精那麼多人買？」不少網友回文大讚：「長期喝體力真的有差、而且又營養！」

美式賣場連假前出現掃貨場景，許多民眾前來搶購點心零食，還有民眾貼出推車上一整箱白蘭氏鷄精。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》
美式賣場連假前出現掃貨場景，許多民眾前來搶購點心零食，還有民眾貼出推車上一整箱白蘭氏鷄精。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

最近在COSTCO好市多商品消費經驗分享區，出現特惠新品討論串，但鷄精造成熱議讓人頗感意外。原PO另一半是工程師，幾乎天天加班，所以原PO到COSTCO幫另一半掃貨特價鷄精，為了讓另一半年底有精神和體力熬夜加班。而原PO自己從事業務工作，年底追業績也很煎熬，「若下午喝茶或咖啡晚上就不用睡了，所以現在下午都用鷄精代替咖啡補體力」，因此趁有特價多囤一些鷄精，夫妻倆一起撐過年底硬仗。

有網友po文說，快到年終另一半是工程師，天天熬夜加班，於是特地到COSTCO掃貨特價鷄精，為另一半提神補體力。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》
有網友po文說，快到年終另一半是工程師，天天熬夜加班，於是特地到COSTCO掃貨特價鷄精，為另一半提神補體力。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

當然也有網友發問「為何現在鷄精還賣那麼好？」網友回覆：「之前喝習慣咖啡，但有天開始心悸，所以現在偶爾會用鷄精取代，對身體比較無負擔。」而對於一般消費者來說，雖鷄精口味較難以想像，卻意外發現不乏有網友表示 : 「第一次喝怕怕的，但發現其實比想像中順口多了。」可從中觀察出消費者對於鷄精的功效、口味都相當認同。

編輯也進一步了解，上網了解為何白蘭氏鷄精喝完很有感？原來是採用獨家技術萃取出「蛋白質胜肽精華」，蛋白質小分子讓營養好吸收，不添加人工防腐劑，而且還擁有國家健康食品雙認證：抗疲勞、免疫調節，難怪令人喝得安心。

白蘭氏鷄精在美式賣場的優惠時間，即日起至9月8日，一次折價220元。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》
白蘭氏鷄精在美式賣場的優惠時間，即日起至9月8日，一次折價220元。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

網友們甚至擔心錯過超殺優惠，特別找到這次鷄精在美式賣場的優惠時間，即日起至9月8日，一次折價220元，折完只要1265元。「之前就買過，這次看到賣場優惠，趁機一次買足，真的很划算！」網友們還想開團揪親友團購、囤貨，為自己為家人補充每天所需的體力。

相關新聞

影／台鐵基層不滿加薪低 王國材：達2條件薪資福利再提高

台鐵局祭出留才方案，同意基層員工全面加薪到至少3萬元，明年起也將發給留才職務津貼等措施，好不容易讓台鐵企業工會同意取消中...

地牛翻身！台東成功鎮芮氏規模4.6地震 最大震度3級

中央氣象局發布第84號顯著有感地震報告，今天下午3時1分，在台東縣政府北北東方44.9公里 ，位於台東縣成功鎮，發生芮氏...

人類生存危機 糧食安全要居安思危

新冠疫情肆虐還未結束，地緣政治衝突的俄烏戰爭，也延宕看不到終點，極端氣候的打擊方興未艾，多年來大家享受的全球化紅利戛然而止，世界各國生產不易，供應鏈又受到重大衝擊，尤其是糧食供需失衡，復受到美國量化寬鬆貨幣政策推高大宗商品價格，致使全球通膨嚴重。

驚人！每天平均8.2人因車禍死亡 王國材自認很不滿意

每年9月到年底，向來都是車禍死傷人數開始攀升的時刻，為此，交通部將九月定為「交通安全月」，並和教育部、內政部警政署、22...

疫情流感化！彰縣府連4周促銷畜禽產品 雞鴨羊豬牛接力

彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，在疫情進入流感化之際，彰化縣政府將從9月11日開始至10月初一連四個週末推...

中風患者也能成鋼鐵人 媽祖醫院率先引進科技復健

鋼鐵人現身？雲林縣北港鎮媽祖醫院引進雲嘉地區第1套「外骨骼機器人」，讓手臂、下肢癱瘓失能的人，透過AI機器人輔具訓練，刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。