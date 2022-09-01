好市多連假前再現搶購潮！鷄精年年熱銷？ 熬夜工程師：提神補體力靠它

隨著國人健康意識高漲，其中好市多推出的優惠商品向來是網友們討論焦點，中秋連假前又有眼尖網友在社群平台上發現美式賣場出現掃貨場景，細看原來是「白蘭氏雙認證鷄精」優惠販促中，網友很好奇「為何鷄精那麼多人買？」不少網友回文大讚：「長期喝體力真的有差、而且又營養！」

美式賣場連假前出現掃貨場景，許多民眾前來搶購點心零食，還有民眾貼出推車上一整箱白蘭氏鷄精。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

最近在COSTCO好市多商品消費經驗分享區，出現特惠新品討論串，但鷄精造成熱議讓人頗感意外。原PO另一半是工程師，幾乎天天加班，所以原PO到COSTCO幫另一半掃貨特價鷄精，為了讓另一半年底有精神和體力熬夜加班。而原PO自己從事業務工作，年底追業績也很煎熬，「若下午喝茶或咖啡晚上就不用睡了，所以現在下午都用鷄精代替咖啡補體力」，因此趁有特價多囤一些鷄精，夫妻倆一起撐過年底硬仗。

有網友po文說，快到年終另一半是工程師，天天熬夜加班，於是特地到COSTCO掃貨特價鷄精，為另一半提神補體力。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

當然也有網友發問「為何現在鷄精還賣那麼好？」網友回覆：「之前喝習慣咖啡，但有天開始心悸，所以現在偶爾會用鷄精取代，對身體比較無負擔。」而對於一般消費者來說，雖鷄精口味較難以想像，卻意外發現不乏有網友表示 : 「第一次喝怕怕的，但發現其實比想像中順口多了。」可從中觀察出消費者對於鷄精的功效、口味都相當認同。

編輯也進一步了解，上網了解為何白蘭氏鷄精喝完很有感？原來是採用獨家技術萃取出「蛋白質胜肽精華」，蛋白質小分子讓營養好吸收，不添加人工防腐劑，而且還擁有國家健康食品雙認證：抗疲勞、免疫調節，難怪令人喝得安心。

白蘭氏鷄精在美式賣場的優惠時間，即日起至9月8日，一次折價220元。 圖/翻攝自《COSTCO好市多消費經驗分享區》

網友們甚至擔心錯過超殺優惠，特別找到這次鷄精在美式賣場的優惠時間，即日起至9月8日，一次折價220元，折完只要1265元。「之前就買過，這次看到賣場優惠，趁機一次買足，真的很划算！」網友們還想開團揪親友團購、囤貨，為自己為家人補充每天所需的體力。