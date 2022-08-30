室內漁電缺乏環社檢核機制 環團憂大規模開發恐失控

室內型漁電共生養殖場近期成為太陽光電主流之一，環團今天表示，室內漁電的土地使用強度高於戶外漁電，但目前缺乏環境社會檢核和漁業管理機制，大規模開發下很可能失控，造成嚴重的環境破壞與漁業問題，呼籲推動室內型漁電共生的環境社會議題處理機制。

環團表示，室內漁電的光電板覆蓋率可達土地面積的80%，高於戶外漁電共生覆蓋率的40%。室內養殖採24小時水質處理的環境控制技術，發電業者經常需要引入新的養殖團隊，或跟企業化的養殖戶合作，相較戶外漁電共生多半要與原傳統養殖個體戶合作，業者常認為室內養殖較可控、風險較低。

環團說，雖然室內漁電較戶外漁電的單位面積成本高出許多，但反而更受光電業者青睞，近來申請案件數已遠超過戶外漁電。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示，室內漁電目前不受環社檢核的規範，開發後土地幾乎都被建築物遮蔽，形同捨棄魚塭的生態功能，更無須遵循分區機制減少生態衝擊，也未有總量上的限制。若不盡速檢討，讓大量光電開發導向室內漁電，可預期將造成魚塭地景的棲地破碎化，進而對生態環境造成嚴重的衝擊。

環境權保障基金會研究員許博任指出，農漁業的新投資一般大約需要三年，才能知道是否可達產銷穩定，現在若讓光電業者一頭熱同時大量的投入室內漁電案場申設，若兩三年後發現無法損益兩平，但室內養殖設施都已興建，土地都已蓋上建物難以回復原狀，恐怕會出現大量爛尾室內漁電案場的難解問題。

許博任說，漁電共生的環境社會衝擊更大、養殖門檻更高，勢必需要相應的環社檢核及養殖漁業管理措施，農業及電業主管機關都應負起各自加嚴管制的責任。

台灣環境規劃協會常務理事李翰林表示，開放型魚塭一旦轉為室內漁電，就會造成不可回復的永久性改變，表面提高了漁電收益，卻會完全犧牲其他既有的生態系服務功能，因此關注減緩區內不應核准任何室內型案場的開發。

立法委員洪申翰表示，近幾年滿多室內漁電出現，因為對很多放貸方來說，室內養殖取得融資相對容易，但同時應該關注生態、海岸防護，甚至是農漁村生產模式及社會關係快速轉變帶來的衝擊，相關的配套需要盡快規畫。