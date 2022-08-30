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進口美國牛舌驗出寄生蟲 2千多公斤退運銷毀

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
美國進口的「TYSON冷凍牛舌」中檢出「住肉孢子蟲」。圖／食藥署提供
美國進口的「TYSON冷凍牛舌」中檢出「住肉孢子蟲」。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格食品名單，其中從美國進口的「TYSON冷凍牛舌」中檢出「住肉孢子蟲」，為今年首次發現進口美牛寄生蟲違規，全數2226.8公斤依規定退運或銷毀。

食藥署今公布邊境查驗不合格食品名單共20項產品不合格，有西班牙進口的陳年葡萄酒醋、智利蘋果、韓國哈密瓜等，分別被檢出有農藥殘留或防腐劑含量不符規定的情形。

其中，台中市聯鑫食品實業有限公司自美國進口的一批「TYSON冷凍牛舌（FROZEN IBP PREMIUM TRIMMED BEEF TONGUES（BLACK） 0% # 1A （輸入供食品用途）（MPP-142565））」，來源製造廠TYSON，因被檢出「住肉孢子蟲（Sarcocystis spp.）」，違反一般食品不得含有寄生蟲而不合格。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依規定肉品不得驗出任何寄生蟲，這是今年首次發現進口美牛有寄生蟲，前次發現美牛有寄生蟲是去年初，同樣為牛舌，當時檢出弓蟲。

陳慶裕說，牛舌依進口牛肉檢疫及查驗作業程序規定，因有扁桃腺等部位，屬於需檢驗風險特定物質，包括美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭等曾傳出狂牛症疫情的國家，進口相關產品都須全數檢驗。

住肉孢子蟲又稱為肉孢子蟲，寄生在人體小腸會造成噁心、腹瀉等腸胃道症狀；寄生在人類肌肉組織則會產生肌肉痛、發燒等。

寄生蟲 美國 美牛

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