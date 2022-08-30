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暴風圈侵襲機率達4成 軒嵐諾24小時內有機會轉強颱
中央氣象局今日上午召開秋季氣候展望記者會，並指出今年截至目前，台灣附近都未出現颱風蹤跡，已經打破2010年南修颱風最晚發布颱風警報的紀錄，南修颱風於該年8月30日發布颱風警報，而今年第11號颱風軒嵐諾在日本南方海面持續增強，未來1天有機會升格成為強烈颱風。
氣象局指出，中颱軒嵐諾目前離台灣約1600公里，預計9月1日至3日是影響台灣最明顯時間點，尤其北部、基隆北海岸都要留意局部大雨或豪雨。根據氣象局最新的暴風圈侵襲機率圖，基隆市、花蓮縣及宜蘭縣都已達4成，北部其餘縣市則是3成多。
從氣象局上午發布颱風路徑圖來看，中颱軒嵐諾目前穩定向西偏西南西前進，明日晚間至後天因導引氣流減弱，會出現原地打轉現象，接著於周五時北轉。這段期間也是軒嵐諾離台灣最近的時候，預估相距500多公里的距離，是否會發布海上颱風警報仍待觀察。
氣象局表示，軒嵐諾西南方還有另一個熱帶系統發展，兩者相距約800公里，可能會相互牽制讓軒嵐諾向南偏移，這個熱帶系統有機會發展成熱帶低壓也可能被軒蘭諾合併，也要觀察是否成為另一個颱風。
氣象局提醒，明日晚間至9月3日受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部影響先開始，北台灣風雨逐漸增大；9月2、3日颱風接近，雨區擴大至各地易有短暫陣雨，不排除這段時間北部、基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨，直到9月4日才會緩和。
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