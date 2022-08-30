體育小將易受運動傷害 門諾醫院物理治療師入校助復健

花蓮有許多體育小將，是培育體育選手的搖籃，在光榮獎盃的背後，選手容易在競賽訓練時受到運動傷害。門諾醫院自2018年前進校園投入運動防護服務，提供物理治療師到校，協助選手治療復健，其中復健科物理治療師陳奕廷多次幫助選手療傷，不但是運動員熟悉的哥哥，更是神隊友。

門諾醫院表示，在校園投入運動防護服務已有4年，從最初的光復國中開始，至今增加秀林、自強、美崙、國風、花崗、光復、玉里等7所國中，以及四維高中，物理治療師每周一次到校服務與重要賽事隨隊陪伴，深獲校方、運動員與教練肯定。

物理治療師陳奕廷1周5天從市區到偏鄉，為的就是幫助選手們朝體育夢想邁進，他說，體育帶給選手們希望，但運動傷害也會為他們帶來絕望，發現有學生因為家庭環境、隔代教養等，受傷不敢說，甚至連到醫院看診都有困難，希望透過自己微小幫忙，成為幕後推手，看到選手們在場上盡情揮灑自我，辛苦付出的汗水就是支持他繼續向前最大動力。

拿下全中運空手道第五量級金牌的陳宥學說，奕廷哥哥不僅是物理治療師，更像是心靈導師，給予滿滿的關懷與信心。另一位得到第二量級金牌的田仲霖則表示，賽前一周不慎受傷，當時內心自責也擔心影響比賽，多虧奕廷哥哥在場，馬上檢查及治療，不讓傷勢更嚴重，順利上場完成比賽，最後拿下這面金牌，非常感謝奕廷哥哥、謝謝門諾醫院。