嘉縣行動醫療3.0 全台首創婦女保健樂齡智慧綠能醫療車

嘉義縣獲台塑及長庚捐贈，全台首創打造婦女保健及樂齡等2輛智慧綠能醫療車，上午在縣府廣場熱鬧慶祝啟用，醫療專車將駛入偏鄉，篩檢婦女乳癌、子宮頸癌，檢查民眾骨密度。

醫療專車結合綠能、智慧醫療，是國內率先使用歐洲六期環保標準低排放客車底盤打造，以鋰鐵電池取代車輛柴油發電，配備高科技雙能量X光骨質密度儀器 (DEXA)等精密儀器設備，結合智慧健康照護，讓行動醫療更上一層樓，轉型晉級「行動醫療3.0」。

啟用儀式採科技動畫方式，由縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義長庚醫院院長楊仁宗、台塑汽車前董事長陳勝光、衛生局長趙紋華等，共同觸屏啟動，宣告嘉縣行動醫療走進智慧照護時代。

嘉縣2003年在陳明文縣長任內，首創打造全國首部行動醫療車，開創行動醫療1.0，至今20年，2010年成立3+1行動醫療服務列車，升級2.0版，翁章梁上任，勇敢轉型創新，結合AI科技推動心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查，發展智慧健康照護，獲台塑王文潮委員及長庚王瑞慧董事長支持，共同捐贈2574萬元、巴士底盤及綠能儲能系統，打造婦女保健及樂齡等2輛智慧綠能醫療車