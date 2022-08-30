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錦飛鳳傀儡戲劇團9月中旬苗栗演出 9月2日起開放索票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供
錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供

錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日下午2點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採取索票入場，9月2日上午9點起在文觀局服務台、台鐵苗栗、竹南旅遊服務中心及高鐵旅服中心開放索票，每人限索4張，索完為止。

苗栗縣文化觀光局指出，錦飛鳳傀儡戲劇團來自高雄市，歷經四代傳承，已擁有百年歷史，是台灣唯一擅長文化場與儀式性展演的傀儡戲劇團，也是目前唯一的職業傀儡戲劇團。

在第三代團長薛熒源帶領下，至今已20度獲選為高雄市傑出演藝團隊，更是官方指定雙登錄的無形文化資產保存團體，多次出國參與國際性藝術節演出，深獲好評，近年除精進表演藝術，也積極投入傳承與推廣。

文觀局表示，錦飛鳳傀儡戲劇團為讓更多人認識台灣傀儡藝術之美，特別規畫今年到苗栗進行藝術教育推廣演出，盼透過劇團主演講師精闢的演出與介紹，還有細膩、精湛的操偶功夫，賦予戲偶宛如真人般的生命力，讓民眾體會傳統傀儡藝術的奧秘，體驗一場偶戲的藝術饗宴。

演出活動將以示範教學、專業演出、體驗互動、有獎徵答等方式進行，有系統、詳盡的介紹傀儡戲，讓大家一起欣賞、體驗傳統傀儡藝術之美，內容精彩可期；相關訊息可上FB「貓裏藝文」粉絲專頁或上苗栗縣文觀局網站查詢。

錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供
錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供
錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供
錦飛鳳傀儡戲劇團9月18日將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出，採索票入場，9月2日上午9點起開放索票。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 觀光局 高雄市

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