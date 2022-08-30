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工人嚼檳榔15年 口內潰傷擦藥更嚴重 一查...口腔癌

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容提醒嚼，檳榔導致口腔癌的機率比一般人多出28倍。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容提醒嚼，檳榔導致口腔癌的機率比一般人多出28倍。圖／台中榮總嘉義分院提供

從事建築工地的王先生15年來嚼檳榔，近期發現口腔頰的黏膜有潰瘍，自行買口內膏擦，沒想到過了幾周嚴重到影響吃飯，經台中榮總嘉義分院檢查，才發現罹患口腔癌第一期，幸好他手術後恢復良好，也決定要戒掉檳榔。

據了解，王先生長期用嚼檳榔幫助提神，直到今年發現口腔頰黏膜有潰瘍，他還以為火氣太大，自己先去買口內膏擦，過了幾周沒有好轉，反而更嚴重，甚至影響到張口喝水、吃飯。

王先生前往台中榮總嘉義分院耳鼻喉科檢查，科主任邱于容發現王罹患口腔癌第1期，當場對他衛教，檳榔果實的成分檳榔鹼，對口腔黏膜破壞是永久的，其他添加物如荖花、紅灰、白灰，也被證實有促進癌症發生風險。

邱于容也說，嚼檳榔導致口腔癌的機率比一般人多出28倍，若加上喝酒就會多出54倍，加上吸菸達到89倍，如果吸菸喝酒又嚼檳榔，機率會提高至123倍；王先生聽完後，目前已經戒嚼檳榔。

邱于榮解釋，口腔癌是最容易自我發現的癌症，有嚼食者若發現口腔黏膜的顏色或形狀改變、嘴唇或口腔有超過兩周以上不癒合的潰瘍、口腔出現不明原因之腫塊或出血、吞嚥咀嚼困難、喉嚨有異物感，都應立即就醫檢查，及早治療可有效降低4成口腔癌死亡率。

據統計口腔癌高居國內男性10大癌症發生及死亡率第4名，台灣又以舌癌及頰黏膜癌佔多數，好發年齡多在40至70歲之間，近年更有年齡下降趨勢；中榮嘉義分院提供戒除檳榔及吸菸衛教服務，意者可諮詢專線（05）2359630轉2620，國民健康署也針對30歲以上嚼檳榔或吸菸者，及18歲至30歲有嚼檳榔的原住民，補助2年1次免費口腔黏膜檢查。

口腔癌 台中榮總 癌症

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