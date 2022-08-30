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尖石知名景點步道遭落石砸破 暫封閉搶修禁止遊客進入

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
老鷹溪步道遭落石砸毀，緊急封閉將展開搶修。記者巫鴻瑋／翻攝
老鷹溪步道遭落石砸毀，緊急封閉將展開搶修。記者巫鴻瑋／翻攝

位於新竹尖石的老鷹溪步道因有瀑布美景，是不少遊客喜愛前往踏青的景點，但日前卻被當地村民發現步道嚴重毀損，甚至木棧道斷裂，為了怕有遊客踩空跌落，步道已暫時緊急封閉，預計搶修時間需至少一周，可能影響「森遊竹縣」活動進行。

交旅處表示，由於老鷹溪步道是「森遊竹縣」健行活動的12條步道之一，封閉搶修期間民眾將無法進入步道取得「活動寶石」，若步道無法在9月30日前重新開放，將會研擬配套方案，降低活動受影響的程度。

老鷹溪步道是在26日被當地玉峰村社區發展協會居民發現步道設施有多處損毀，安全起見已先行在入口處拉起封鎖線，暫時不讓遊客進入，毀損原因疑因上周連日下雨，導致多處邊坡土石崩落而砸毀步道設施。

尖石鄉公所指出，老鷹溪步道已從昨天公告即日起園區暫停開放，目前經檢視，步道有3處較嚴重的毀損段，會在這周先行搶修，但目前還不能確定開放時間，也擔心萬一修復期間又遇天候不佳等因素導致工程延宕。

交旅處表示，預計即日起先行封園一周搶修，但實際封園時間得視修復工程的進度而定，屆時將隨時公告周知，請民眾暫時不要前往，也請勿強行闖入，以維自身安全，造成不便，請遊客見諒。

新竹 尖石鄉

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