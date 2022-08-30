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肺結核處方藥匹井梭安錠嵌毛髮 回收10萬粒

中央社／ 台北30日電

食藥署今天公布，培力藥品所產肺結核處方用藥「匹井梭安錠500毫克」出現嵌入毛髮的不良情形，將於9月24日前回收1批、約10萬粒，有疑慮者應儘速與醫師討論，切勿任意停藥。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新藥品回收警訊，培力藥品工業股份有限公司生產的「"培力"匹井梭安錠500毫克PYRAZINAMIDE TABLETS500MG “P.L.”」，批號022002有異物混入的不良情形，即起回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，匹井梭安錠500毫克是處方用藥，主成分為PYRAZINAMIDE，主要用於肺結核及其他的結核症，年度健保申報量約90萬顆。

洪國登說，8月中接獲醫院通報，藥師調劑藥品時，發現這款錠劑上面嵌入1根毛髮，廠商啟動調查後決定回收批號022002這批藥品，其他批目前沒有發現類似問題。

洪國登表示，批號022002生產數量將近20萬顆，實際銷售量約10萬顆，廠商必須在9月24日前回收已售出部分，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。

洪國登提醒，回收數量不影響市面上用藥，但對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

肺結核 食藥署 醫師

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