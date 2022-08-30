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吃保存不好西瓜恐引敗血症 蛋清紫色蛋恐遭細菌感染
吃到切很久的西瓜可能會引發敗血症，原因為沒吃完的西瓜跟空氣接觸，可能會沾染空氣中的細菌跟黴菌，或使用不乾淨的的粘版和刀具，容易造成微生物汙染，若免疫功能不全或老年人等族群，都可能因血液中入侵的細菌；教授提醒，若可以在小細節上多加注意，就可以大大降低致病的風險；而雞蛋蛋清出現紫色，可能受細菌汙染或天氣太熱造成，選蛋時切記別買蛋殼不完整的。
沒吃完的西瓜的保存很重要，也需避免細菌再次被吃下肚，中原大學生物科技學系副教授招名威在表示，就算是用保鮮膜包著，切完放在保鮮盒裡，或放在冰箱裡，其實時間只要一長，滋生細菌的風險都很高，畢竟西瓜這種高糖分的水果，微生物很愛。
招名威說，其實許多細菌或黴菌感染都可能引發敗血症，尤其是針對免疫功能不全、有病在身或老年人等族群，都可能因血液中入侵的細菌，而引發敗血症；若本身就有發炎相關疾病在接受治療，且正在使用抗生素的患者，在飲食上稍不注意，可能出現2次感染，甚至是敗血症發生機率會偏高，讓細菌可能會產生抗藥性，就有更難消滅的風險。
因此，若在保存上和使用的刀具上多加注意，就可以大大降低致病的風險；而有蛋出現蛋清紫色分布狀況，招名威表示，可能是母雞在生蛋過程，受到細菌或黴菌汙染，抑或是天氣太熱產生代謝、生殖健康問題，不過這顆蛋顏色分布均勻，推測人工染色，若真的是微生物汙染，應會局部有斑塊。
招名威也提醒，在買雞蛋時如果發現蛋殼不完整，蛋清也可能與環境物質反應，產生了變色的情況。
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