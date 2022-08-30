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中秋抽驗119件食材、器皿 新北兩水果農業殘留恐中毒
因應中秋烤肉季節來臨，新北市衛生局日前針對市面各式食材及食器進行抽驗，結果發現兩水果有芬化利、陶斯松農業殘留，新北市衛生局表示陶斯松誤食過多將導致頭痛及神經相關症狀，提醒食用前需清洗乾淨。
新北市衛生局日前前往各賣場超市、傳統市場、糕餅烘焙業及餡料製造業現場抽驗中秋食品，並針對網購平台月餅禮盒抽驗，包含月餅、餡料及應景烤肉食材，如禽畜水產品、蔬果、香腸、魚漿製品、烤肉醬、食品容器具等，共抽驗119件產品有2件水果檢出農藥殘留超標，已命其下架回收並移請所轄衛生機關追辦。
衛生局副局長許朝程指出，檢驗農藥殘留不合格之水果1件百香果檢出殺蟲劑芬化利0.02 ppm，屬大漿果類容許量不得檢出。1件梨山細肉豐水梨檢出殺蟲劑陶斯松0.02 ppm，屬梨果類容許量不得檢出，檢出農藥殘留超標違反食品安全衛生管理法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲民眾選購蔬果時，可選擇有政府輔導標章產品，並應於食用前認真清洗水果，經由流動水清洗、去皮、去殼等處理，即可去除大多數農藥殘留，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉。
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