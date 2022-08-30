肺結核藥「卡毛髮」 食藥署急回收10萬顆

肺結核用藥「卡毛髮」遭回收！衛福部食藥署今公布最新藥物回收訊息，培力藥品工業股份有限公司生產的肺結核用藥「培力匹井梭安錠500毫克」，因藥師調劑時發現藥錠嵌入毛髮而通報，因此啟動回收。食藥署藥品組科長洪國登表示，該批藥品生產20萬顆，售出10萬顆，實際回收量為10萬顆，須在9月24日前完成回收。

「培力匹井梭安錠500毫克（PYRAZINAMIDE TABLETS 500MG “P.L.）」的主成分為PYRAZINAMIDE，主要用於肺結核及其他的結核症。

洪國登表示，食藥署8月中接獲藥品不良品通報，主要是藥師調劑藥品時發現該其中一顆藥錠卡了不明毛髮，而向食藥署檢舉通報。經廠商調查，只有一批產品可能因製程出問題而有異物混入（批號：022002），因此回收該批產品。

洪國登說，該藥品的健保年用量約90萬顆，此批號生產20萬顆，實際售出10萬顆。由於結核病人不多，且有其他藥證，因此雖然這款藥品使用量最大，但不至於影響病人用藥。

食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，並於9月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。另外也提醒病患切勿自行任意停藥，如果對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。