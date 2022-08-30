基隆水情何時能「解渴」？ 氣象局曝最近關鍵時間點

截至今日上午供應基隆地區的新山水庫蓄水率35.4%，供應大台北地區的翡翠水庫59.1%，部分地區已展開調節供水措施，水情是否吃緊讓外界關注。中央氣象局預報中心主任呂國臣今日表示，基隆地區因地形造成午後雷陣雨較少，水庫蓄水仰賴較強北風或颱風影響。明、後天由於颱風外圍環流逐漸接近台灣，且北風會增強，可望帶來豐沛水量讓水情吃緊的狀況緩解。

呂國臣也說，預測未來一季，台灣氣溫型態為正常至偏暖、雨量部分接近正常值機率較大，也特別提醒，從氣候型態來看，中南部於10月逐漸進入枯水期，民眾要節約用水。

今年直到8月底台灣附近仍未出現颱風蹤跡，已經打破2010年南修颱風最晚發布颱風警報的紀錄。針對秋颱預測，呂國臣則說，平均每年秋季會有1至2個颱風影響台灣，預測今年會是正常值；且提醒秋颱易有東北季風共伴效應，迎風面的北部、東北部還是要留意防颱。