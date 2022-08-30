新竹市立馬偕兒醫最新進度 已取得使照、開業執照

新竹市立馬偕兒童醫院預計今年9月營運，市府今公布最新進度，目前已完成主建物興建工程、取得使用執照，也於8月下旬取得開業執照，將於11月啟動門診、急診、住院全面服務。屆時提供24小時兒科醫師駐診，並結合產科打造一條龍婦幼醫療，以及早療中心、兒童癌症醫療等服務。

代理市長陳章賢在新竹馬偕院長翁順隆、衛生局長吳欣席陪同下，到馬偕兒童醫院籌備進度，包含智慧藥局、兒童門診空間、早療中心、婦產科等。

陳章賢說，大新竹18歲以下孩子人口數約20萬人，約佔五分之一，但大新竹地區兒童醫療照護資源卻長期不足，市府打造全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託興建，全台第五、大新竹唯一的兒童醫院，與馬偕團隊一起守護竹竹苗孩子的健康。

衛生局表示，新竹市立馬偕醫院規畫地上10層樓、地下4層樓建物，將提供32科、總病床400床以上並具備完整急、重、難、罕症醫療服務，包含專責治療兒童癌症、骨髓移植中心等，提供孩童完善醫療服務，造福竹竹苗近30萬兒童，目前已進入室內裝修、醫療儀器進駐與測試階段。

此外，更強化母嬰醫療服務整合，結合產科，打造一條龍婦幼醫療，設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧；並設置大新竹最完整早療中心，提供職能與物理治療、心理治療、語言治療等服務。

衛生局說明，新竹市馬偕兒童醫院一樓為大廳、急診、放射科，並設置竹市首間智慧藥局，透過電子標籤取得正確藥物與數量，可以6人同時操作，並運用智慧型調劑台控制進行取藥、退藥、盤點、補藥等；二樓為兒科門診空間，以四季為主題裝修，提供兒童有趣、安心的候診環境；三樓設置婦產科診間與200坪全院性跨科部之早療中心；四樓設置產房與安胎中心。