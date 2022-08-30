今年迄今無颱風警報創紀錄 7、8月累計降雨史上第2低

中央氣象局今日舉行秋季氣候展望記者會，並回顧夏季氣候型態，統整出高溫、少雨、迄今未出現颱風蹤跡等特徵。

氣象預報中心主任呂國臣說，今年7、8月局屬測站平均累積雨量僅有225.5毫米，是史上同期第2少雨紀錄，降雨量更只有氣候值、過去夏季累計雨量的4成；而8月底台灣附近仍未出現颱風蹤跡，已經打破2010年南修颱風最晚發布颱風警報的紀錄，南修颱風於該年8月30日發布颱風警報，仍要持續注意軒嵐諾颱風走向。

呂國臣說，在氣溫方面，今年夏季平均氣溫達29.38度，較氣候值高0.5度，排名歷史第5；若以平均氣溫來看，台北測站30.7度、蘇澳測站29.6度、玉山測站9.7度都創下同期最高。

呂國臣也說，在累計雨量部分，宜蘭、蘇澳、陽明山鞍部、台東成功測站都創下同期最少紀錄；從平均降雨天數來看，僅15.9天也是歷史第2少，宜蘭、蘇澳、花蓮、成功及澎湖測站都是歷史同期最少紀錄。

氣象局副局長程家平說，台灣全年降雨中有8成是來自梅雨或颱風，今年夏季沒有發布颱風警報，颱風沒有侵台就會造成中南部地區缺水現象，目前水利署努力做缺水調控，也期待之後颱風能為台灣帶來降雨。