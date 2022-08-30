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只知道橡膠果實嗎？盤點網友熱議的《航海王》惡魔果實TOP20

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

你還記得這些惡魔果實嗎？

《航海王劇場版：紅髮歌姬》於8月19日在臺灣上映，首個週末就吸引了超過21萬名觀眾前往電影院觀看，目前已經累積了5700萬票房，已經破了2019年《航海王：奪寶爭霸戰》的5400萬票房紀錄。

《航海王》連載至今已經25年，是不少人從小看到大的作品，幾乎所有人的童年中都有這部動漫的存在。劇場版上映，除了在粉絲間討論熱烈外，也勾起許多人的回憶。除了主角一行人熱血的冒險故事和深刻的情誼，說到《航海王》大家印象最深刻的應該就是裡面的「惡魔果實」了吧？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了《航海王》中最受網友熱議的前20大惡魔果實，一起來看看吧！

image source: FB／台北双喜電影

航海王惡魔果實

NO. 10 森森果實

代表角色：荒牧（綠牛）

《航海王》中的惡魔果實有著各種類別，其中森森果實為「自然系」惡魔果實，擁有植物相關的特殊能力，像是將手指變成樹藤狀，並以此吸收對手的養分，或是在所經之處形成綠帶等等，弱點則為火焰。

森森果實是近期才在漫畫中公布的惡魔果實，擁有者是綽號為「綠牛」的海軍本部上將荒牧。在「和之國篇」中他以森森果實的藤蔓籠罩住整個和之國，展現強大的能力，也有網友表示：「綠牛的能力實在變態。」

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image source:航海王wiki

NO. 9 黃泉果實

代表角色：布魯克

接下來的果實大家一定不陌生，「黃泉果實」為主要角色群中布魯克所擁有的惡魔果實，能讓人在死後復活一次成為「復活人」，還擁有靈魂出竅、將靈魂纏繞於武器上等能力。

布魯克為草帽海賊團第8名團員，吃過黃泉果實的他是一名復活人，但卻因為找尋身體的時間太長，導致肉體腐敗只剩下白骨，標誌性的骷髏造型讓許多人印象深刻。黃泉果實的能力也受到網友熱議：「可以靈魂出竅超猛」、「骨架不損=不死，超強的」。

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image source:航海王wiki

NO. 8 魚魚果實

代表角色：海道（凱多）

魚魚果實為動物系的「幻獸種」惡魔果實，目前以「青龍型態」出現，擁有者為「百獸海賊團」船長海道（凱多），可以變成一條青色巨龍，不僅具有飛行能力，還能發出火、雷、風等屬性的攻擊。

這些強大能力，曾讓海道成為海上「四皇」之一。雖然有人質疑為什麼「魚魚」果實能變化出「龍」的型態，但有網友提出是出自「魚躍龍門」的概念。至於「龍龍果實」則是指真實存在過的「恐龍」，和青龍這類「幻獸」的性質不同。

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image source:航海王wiki

NO. 7 貓貓果實

代表角色：羅布．路基、福茲胡

貓貓果實為動物系，目前有一般種的「豹型態」，為國際情報機關「CP-0」的總監羅布．路基所擁有；以及古代種的「劍齒虎型態」，為百獸海賊團的福茲胡所有。

該果實能帶來超越人類極限的身體能力，像是路基和福茲胡都擁有所屬型態動物的特質，擅長肉博戰。雖然不少網友都覺得貓貓果實的只是增加打鬥能力，和其他果實相比較為普通，不過也有人覺得這樣才最能體現角色本身的能力，「靠鍛鍊體技彌補很好啊，如果果實強才能出頭那跟靠血統有什麼兩樣。」

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NO. 6 四分五裂果實

代表角色：巴其

四分五裂果實和魯夫的橡膠果實性質相同，皆為「超人系」惡魔果實。擁有者能將身體任何部位分裂成數小塊，因此可以讓斬殺類的攻擊無效化，弱點則是鈍器攻擊。此外，除了腳必須著地外，其他分裂的部位還可以自由飛行。

該果實的擁有者為「小丑」巴其，曾憑藉著四分五裂果實的強大力量成為「王下七武海」之一，在「和之國篇」中更是成為海上「四皇」的其中一人，果實的能力也常在網路上被討論：「四分五裂果實有沒有可能是超強的果實？」

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NO. 5 燒燒果實／火焰果實

代表角色：波特卡斯．D．艾斯→薩波

燒燒果實原為白鬍子海賊團第二隊隊長「火拳艾斯」所有，屬於自然系，擁有將身體變成火焰並以此作為攻擊的能力。在艾斯去世後，艾斯和魯夫的結拜兄弟薩波吃下燒燒果實，繼承了此能力。

除了能以火焰攻擊別人，也可以將身體化作火焰閃過攻擊。此外，火焰還能作為動力驅動交通工具或是自體移動。因為是名角色艾斯的惡魔果實，因此受到不少網友討論，不過許多人認為燒燒果實的能力和其他果實相比稍嫌遜色：「燒燒果實在海賊的世界好鳥。」

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NO. 4 花花果實

代表角色：妮可．羅賓

花花果實為超人系惡魔果實，能讓身體的任何部位像開花一樣在各處綻放，數量也可以自由控制，甚至能創造分身。分身被攻擊時會化作花瓣消失，但開花部位若受傷則會導致本體也一起受傷。

花花果實的擁有者為妮可．羅賓，是草帽海賊團的第6名團員。羅賓擅長以手「開花」，利用大量的手束縛敵人，並進行攻擊。許多人認為花花果實除了戰鬥外，在日常中也非常實用，「整理頭髮跟肩頸痠痛的時候感覺會很神」、「幫自己按摩」、「洗澡能輕鬆洗背了」。

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NO. 3 手術果實

代表角色：托拉法爾加．D．瓦特爾．羅

手術果實也屬於超人系，能夠在特定空間裡自由移動並用刀分割組合任何物件，被切割的生命體並不會受傷、死亡，甚至還有透過手術造出永生者的終極能力。該果實的擁有者為哈特海賊團的船長兼船醫托拉法爾加．D．瓦特爾．羅，曾為「王下七武海」其中之一。

特別的是，手術果實需要有一定的醫學知識才能妥善運用，相關的技能都需要仰賴專業技術，因此並非人人吃了都能完全發揮果實能力。特殊之處也常引起討論：「拔心臟超OP，根本無敵角。」

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NO. 2 人人果實

代表角色：多尼多尼．喬巴、戰國、牛鬼丸

人人果實為動物系惡魔果實，動物吃下該果實後就能得到人類的能力，智力也會大幅提升，甚至能學會人類的語言，至於人類吃下則只會稍微提升原有能力。草帽海賊團的船醫多尼多尼．喬巴原本是一隻馴鹿，因為人人果實而獲得變為「獸人」的能力。

人人果實除了一般種外，還出現過「幻獸種」，「大佛型態」的擁有者為海軍本部的大督察「戰國」，「大入道型態」的擁有者則為和之國的牛鬼丸。除了上述幾種人人果實外，隨著劇情發展作者也透露其實魯夫的「橡膠果實」是人人果實的「尼卡型態」，在網路上造成不少討論：「人吃人人果實，變成人上人。」

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NO. 1 橡膠果實

代表角色：蒙其．D．魯夫

橡膠果實為主角魯夫所有，也是最為人所知的惡魔果實，能夠讓身體各部位擁有橡膠的彈力，因此槍擊、電擊、打擊等都對橡膠果實能力者無效，弱點則為砍擊、刺擊等尖銳物攻擊。

只要看過《航海王》，就一定會對「伸縮自如的橡膠拳」印象深刻，魯夫憑藉橡膠果實的力量在航行途中與無數強大的對手過招，累積了不少手下敗將。橡膠果實其實也並不像表面上看到的麼單純，甚至有網友大膽推測背後面可能有更驚人的秘密，直言橡膠果實有可能是「石油果實」，不過如前項所述，作者已在漫畫中揭曉它其實是動物系幻獸種的「人人果實 尼卡型態」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月22日至2022年08月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《航海王》惡魔果實』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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