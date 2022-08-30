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大陸出現H5N6禽傳人案例 台南加強監測採檢禽場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝

禽流感持續肆虐全球，今年中國大陸持續新增H5N6亞型高病原性禽流感病毒人類感染病例，目前累計13例。全台養禽場今年已發生22場高病原性禽流感，台南市也有1場禽流感、病毒株都是H5N2亞型；而動保處針對禽場監測採樣，今年截至今天共採樣7558件次，都沒檢出禽流感病毒。

農業局長李建裕指出，雖仍無禽傳人案例，將加強宣導及監測禽場禽流感病毒，強化人畜共通傳染病應變，降低跨物種傳播衝擊。

市長黃偉哲表示，相關案例顯示台灣仍有病毒存在，且不再只是好發於冬季，當養禽場未落實生物安全防疫，即可能導致病毒入侵。除政府積極推動各項防疫措施，呼籲養禽業者重視、自主作為也是防疫成敗關鍵。

李建裕表示，將主動派遣消毒車針對全市熱區包含家禽理貨場、集籠場、濕地保護區等噴霧消毒，並請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中病毒量。

李建裕指出，大陸持續新增H5N6高病原性禽流感人類感染病例，台灣雖然沒有發生，但養禽業者需落實養禽場生物安全措施，禽隻嚴禁注射來路不明或非法疫苗，加強落實人車管制及消毒，配合動保處辦理禽流感採樣監測工作，檢除環境中潛藏的病毒，共同防範疫病入侵及傳播；多增加一分防範作為，就能減少一分禽流感發生的風險。

大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
大陸陸續出現高病源禽流感人類感染，台南加強採檢禽場與消毒。記者周宗禎／翻攝
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禽流感 流感病毒 H5N6

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