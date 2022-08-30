各國預測軒嵐諾路徑「遇寶島前北轉」 只有這條黃色路徑「直貫台灣北部」

今年第11號颱風軒嵐諾已於昨（29）日下午增強為中度颱風，氣象專家賈新興透過影片解釋颱風路徑及相關數據，更曝光兩個重要時間，將大大影響整體侵襲台灣的機率。

賈新興在影片中提到軒嵐諾的路徑大致分為兩種，第一種是會在日本南邊時向上轉，整體路徑便朝日本前進；第二種是前進期間不斷往南偏移，整體路徑便朝沖繩前進，但也有可能會侵襲台灣。對此，賈新興透露依照目前軒嵐諾路線，相當難預測未來發展趨勢。 軒嵐諾的移動路徑大致分為兩種。圖擷自 賈新興YT頻道

而根據照片中可以看見，大多數都預測軒嵐諾會在日本南邊時向上轉，整體路徑便朝日本前進，只有英國氣象局的超級電腦（UKMO UM），預測軒嵐諾前進期間會不斷往南偏移，最後往台灣前進並貫穿北部。 UKMO-UM預測軒嵐諾會侵襲台灣。圖擷自 typhoon2000

根據氣象局資料，賈新興表示今明兩天是重要時間點，要特別注意軒嵐諾的路徑是否有往南偏，或是朝上方的日本前進；另外，賈新興表示9月1至3日是第二個重要時間點，這時軒嵐諾移動的速度相當慢，所以前進方向稍顯不確定。 9月1至3日時，軒嵐諾移動速度相當慢。圖擷自 賈新興YT頻道

賈新興指出9月1至3日時，軒嵐諾的左右側都有高氣壓，所以颱風的移動方向才會稍顯不確定。他也提到，兩側的高氣壓有可能散去，若早點散去，對台灣的影響是比較好的，因為颱風便會往上方的日本移動，減少侵襲台灣的機率；若稍慢散去，颱風便會往台灣前進，因此整體侵襲台灣的機率就增加。 軒嵐諾的左右側都有高氣壓。圖擷自 賈新興YT頻道

針對雨量資訊，賈新興認為對台灣而言是好消息，因為北部及基隆已經長期沒下雨，導致出現缺水的現象。然而，從昨日到9月2日，苗栗以北和東北部在未來10天有下雨的機率，屆時就能減緩水庫缺水的狀況；另外，中部、南部、東南部山區，整體的零星陣雨會較明顯；9月1至4日受東北風影響，苗栗以北及東北部有陣雨，其它地區午後有局部短暫雷陣雨。 今明兩天午後西半部有局部零星陣雨或雷陣雨。圖擷自 賈新興YT頻道

針對氣溫資訊，賈新興透露從8月底開始會出現東北風，氣溫於9月開始便會逐漸下降，白天最高溫約30度，不會像前陣子一樣熱。此外，晚上的溫度也會開始下降，所以9月後的天氣會比較舒適，晚上比較涼，白天也不會過於炎熱。

最後，賈新興提醒第11號颱風軒嵐諾的預測路徑變動可能性大，特別需要觀察今明兩天的路徑是否有往南偏移，以及9月初的高氣壓散去時間，才能預估接下來的發展趨勢。