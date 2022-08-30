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影／黃頭鷺大軍遷徙避開雷雨 秋季限定萬鷺朝鳳奇景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，過境遷徙路線成謎，遷徙登場，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑，最近出現在嘉義縣仁義潭水庫上空，氣候變遷，遷徙路徑待長期觀察記錄。

蘇家弘說，以往黃頭鷺大軍由北往南飛，到中部山區會從南投竹山桶頭，往雲林樟湖，再到嘉義縣梅山鄉太興村，27日下午5點多下雷陣雨，黃頭鷺大軍慢慢的飛行，下午6點出現，大約1500隻以上，分上下兩層飛行，非常壯觀，下午6點半有8批飛過仁義潭水庫；現在全球氣候變遷，黃頭鷺改變遷徙路線，以安全第一，太興村23、29日下午6點20分小批經過，下午雷陣雨，牠們不會出現往梅山方向，天氣變化，還要觀察。

黃頭鷺大軍9、10月經太興村，成群鳥兒沿村民口中「鳳凰穴」生毛樹溪谷，飛翔上升、盤旋，像銀龍擺姿搖尾，被譽為「萬鷺朝鳳」，每年吸引大批遊客、鳥友，讓人嘆為觀止，因黃頭鷺不是珍稀保育鳥，學術單位未捕捉繫放調查，過境路線成謎。

黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，如「閱兵表演」，鳥群隨氣流隊型變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，黃頭鷺遷徙路線受氣候雷雨影響，最佳觀察期在農曆節氣白露到寒露之間，每天下午4點至6點。

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘最近觀察，雷雨影響黃頭鷺大軍遷徙路徑。圖／蘇家弘提供

嘉義 氣候變遷 水庫

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