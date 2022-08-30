中颱軒嵐諾外圍環流明起影響漸增 有可能發布海警

今年第11號颱風軒嵐諾昨升級為中颱，天氣職人吳聖宇表示，預估最快明晚起就會開始受颱風外圍環流影響，中部、北部、東北部有較高降雨機率，山區也有較大累積雨量，沿海風力也明顯增強，按照目前預報路徑來看，不會發布陸警，但位於發布海上颱風警報邊緣，颱風預計下周日(4日)遠離，影響趨緩。

吳聖宇指出，目前軒嵐諾颱風位於日本南方海面，正快速向西移動，明天接近琉球附近海域的時候有往西南偏轉走下墜球路線的趨勢，周四來到琉球那霸以南、台灣以東的海面，打轉之後再逐漸開始北上，周五到周六之間可能經過台灣東北方外海向北走，下周日進入東海並且持續遠離。

吳聖宇表示，按照預報路徑來看，可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，是否會發布警報仍有待觀察，至於陸上颱風警報的機會則較低。

吳聖宇說，雖然這個颱風直接侵襲台灣的可能性不高，但是颱風外圍環流從明天晚間起一直到周六這段期間都會影響，且迎風面中部、北部、東北部有較高的降雨機率，尤其山區可能出現較大累積雨量，沿海的風力也將明顯增強，颱風中心越接近東北部海面的話，影響的程度也會越大，最快可能要等到下周日白天後隨著颱風遠離，雨勢才會開始趨緩。