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北藝創新卻不好用 「優化」是台灣表演場館的宿命？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
北藝中心的大劇院有1500席座位。圖／北藝中心提供
北藝中心的大劇院有1500席座位。圖／北藝中心提供

北藝中心設計者庫哈斯曾獲「建築諾貝爾獎」普立茲克獎，作品以話題性著稱。北藝中心開幕時，他親自來台為媒體導覽解釋設計理念。他認為，北藝中心有三大創新：超級大劇院、人人可免費使用的參觀通道「公共迴路」、將地面層留空鼓勵人群親近劇院。從建築的角度來說，這三大創新的確是革新之舉，也為北藝中心在全球劇場建築留下獨特地位；但對劇團和觀眾而言，這三大創新其實「不好用」。

北藝中心的「大劇院」和「藍盒子」可打通形成2300席的「超級大劇院」。庫哈斯指出，全世界的「超級大劇院」都在都市邊緣，像北藝這樣位於市中心的「超級大劇院」具獨特性。然而對市場有限的台灣劇團來說，2300席的超級大劇院幾乎「英雄無用武之地」。

庫哈斯為北藝中心設計的公眾通道「公共迴路」，讓民眾即使不進劇場看戲，也可以深入劇院內部感受劇場氣氛。但此一通道的燈光設計和陡度，開幕後卻被認為對年長觀眾不友善。他將北藝中心地面層挑空留給都市人群、固然強化北藝的公共空間性格，卻造成劇團換場的難度提高、營運單位維護成本增加。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧指出，一間專業表演場館的完成，必須靠三方面的協力合作：建築設計、文化行政與經營團隊。

但從北藝的經驗發現，建築設計團隊和經營團隊缺乏直接、充分與相互信任的溝通。在「硬體優先」的政績考量思維下，文化行政部門往往不自覺地往建築團隊傾斜，無法將經營團隊的需求和建築設計的創意表現做平衡的拿捏取捨。殷寶寧表示，這種失衡的結構，造成往往只有在建築完工移交後，經營團隊才能亡羊補牢、再花一筆預算和心力進行友善使用者的空間「優化」。

先開館再「優化」，北藝中心不是第一個。從台中歌劇院、衛武營到北藝中心，明華園都擔任「開箱戲」重任。明華園團長陳勝福曾細數歷年「開箱」發生的荒謬狀況，包括演一半停電、自備發電機、上台前被告知只能用某一邊舞台等。兩廳院藝術總監劉怡汝不諱言，先開館再「優化」，彷彿成為台灣表演場館的宿命。

殷寶寧觀察，台灣的文化「建設」，往往有硬體比軟體重要、城市行銷遠勝於表演藝術文化空間的迷思，「文化行政體系只在乎完工，政府只在乎剪綵，民眾也不在乎專業的表演空間。」此次北藝中心引發喧然大波，或許有助於改善台灣文化建設的設計過程中，建築團隊與經營團隊關係嚴重失衡的亂象。

要翻轉台灣表演場館總是「先開館再優化」的宿命，殷寶寧認為，主管機構必須屏除「硬體優先」的政績考量思維，讓營運團隊從預計籌設時便加入籌備工作，文化行政體系也必須扮演平衡、磨合建築團隊和營運團隊的重要角色。她認為，培養成熟的文化行政人才，是台灣打造成功「文化建設」的當務之急。

建築師庫哈斯對自己設計的北藝中心球劇場相當自豪，手機一滑便有相關照片。記者陳宛茜／攝影
建築師庫哈斯對自己設計的北藝中心球劇場相當自豪，手機一滑便有相關照片。記者陳宛茜／攝影
北藝中心透過巧妙設計，可形成2300人的「超級大劇院」。建築師庫哈斯認為，全世界的「超級大劇院」都在都市邊緣，像北藝中心這樣在都市中心的「超級大劇院」相當罕見。記者陳宛茜／攝影
北藝中心透過巧妙設計，可形成2300人的「超級大劇院」。建築師庫哈斯認為，全世界的「超級大劇院」都在都市邊緣，像北藝中心這樣在都市中心的「超級大劇院」相當罕見。記者陳宛茜／攝影
北藝中心的國際報導備受讚譽，國內報導卻是貶多於褒。本報資料照片
北藝中心的國際報導備受讚譽，國內報導卻是貶多於褒。本報資料照片
北藝中心設計公眾可以參觀的通道「公共迴路」，讓民眾即使不進劇場看戲，也可以感受劇場氣氛。但此一通道的燈光設計和陡度被認為對年長觀眾不友善。記者陳宛茜／攝影
北藝中心設計公眾可以參觀的通道「公共迴路」，讓民眾即使不進劇場看戲，也可以感受劇場氣氛。但此一通道的燈光設計和陡度被認為對年長觀眾不友善。記者陳宛茜／攝影
針對媒體對北藝中心設計的提問，建築師庫哈斯一一耐心回答。記者陳宛茜／攝影
針對媒體對北藝中心設計的提問，建築師庫哈斯一一耐心回答。記者陳宛茜／攝影
北藝中心的國際報導備受讚譽，國內報導卻是貶多於褒。本報資料照片
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建築 北藝中心

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