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北藝中心為何從地標建築變地雷建築？ 學者揭關鍵原因

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
北藝中心開幕深受國際矚目。英國《泰晤士報》於8月11日大篇幅報導北藝中心開幕，以「一棟吸睛的亮眼建築是台灣新的文化武器」為標題。圖／北藝中心提供
北藝中心開幕深受國際矚目。英國《泰晤士報》於8月11日大篇幅報導北藝中心開幕，以「一棟吸睛的亮眼建築是台灣新的文化武器」為標題。圖／北藝中心提供

台北表演藝術中心(北藝中心)去年被CNN封為全球最令人期待的八件建築作品、「無疑將成台灣首都台北的當代地標」，廣受國際矚目。但從4月啟動試營運迄今，北藝中心爭議頻傳，從座椅、走道、廁所到標示一一遭批，從「地標建築」跌落雲端成為「地雷建築」。

北藝中心的國際與國內評價為何差距如此之大？學者認為，關鍵原因在於經營團隊太晚進場、來不及將「使用者意見」反映給設計團隊，這也反映台灣文化建設重「建設」輕「文化」、重硬體輕軟體的長年問題。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧，長年追蹤北藝中心設計者庫哈斯的建築作品。早在北藝中心爆發爭議前，她便完成一份訪談報告「台北表演藝術中心行動者網絡研究」，深度訪談北藝中心的設計團隊與經營團隊。

殷寶寧發現，北藝中心經營團隊2013年才進場協助籌備，但建築工程早在2012年開工。設計團隊表示，在工程發包前，設計團隊沒有任何機會接觸到使用者端、「使用者意見」等於「被缺席」了。經營團隊進場後提出修正建議，但修正設計必須增加設計費與延長工期，業主最終未採納。

座椅是北藝中心最大的問題。許多觀眾批評北藝中心「大劇院」座椅間距太小，觀眾得起身才能讓位給遲到的人；「球劇場」則是椅面太窄坐久不舒服，形容在北藝看戲「光是坐著就出戲」。設計者庫哈斯則解釋，北藝標書有座位數量的嚴格規定，如大劇院為1500席，「如果能少200、300個席位，就不會有空間太窄的問題。」

但劇團也抱怨北藝中心劇場「大而無當」，1500席對台灣劇團來說「很難賣」。殷寶寧表示，她訪談的經營團隊成員，也對北藝中心主要劇場設定為1500席感到不解。位於捷運站旁的北藝中心基地不大，為了撐出海量席位而放棄座椅的舒適度，並非必要的選擇。

兩廳院藝術總監劉怡汝認為，北藝2008年舉行競圖時，正是台灣追求「大劇場」的時代。那是台灣劇團的黃金時代，擁有1500席滿座號召力的劇團比比皆是。但如今台灣劇場界已進入多元與小眾的「小劇場」時代，加上同在市中心的國家戲劇院已是1500席的大劇場，北藝沒有複製大劇場的必要。然而北藝中心長達14年的設計與興建過程中，缺乏管道讓劇團的「使用者意見」傳遞給業主與設計者，失去修正座位席數的最佳時機。

位於士林夜市旁的北藝中心基地不大，卻被賦予了許多功能。圖／北藝中心提供
位於士林夜市旁的北藝中心基地不大，卻被賦予了許多功能。圖／北藝中心提供
北藝中心的大劇院有1500席座位。圖／北藝中心提供
北藝中心的大劇院有1500席座位。圖／北藝中心提供
北藝中心的國際報導備受讚譽，國內報導卻是貶多於褒。本報資料照片
北藝中心的國際報導備受讚譽，國內報導卻是貶多於褒。本報資料照片
北藝中心球劇場的座位設計太狹窄引發批評。圖／北藝中心提供
北藝中心球劇場的座位設計太狹窄引發批評。圖／北藝中心提供

北藝中心 劇場

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