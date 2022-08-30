北藝中心為何從地標建築變地雷建築？ 學者揭關鍵原因

台北表演藝術中心(北藝中心)去年被CNN封為全球最令人期待的八件建築作品、「無疑將成台灣首都台北的當代地標」，廣受國際矚目。但從4月啟動試營運迄今，北藝中心爭議頻傳，從座椅、走道、廁所到標示一一遭批，從「地標建築」跌落雲端成為「地雷建築」。

北藝中心的國際與國內評價為何差距如此之大？學者認為，關鍵原因在於經營團隊太晚進場、來不及將「使用者意見」反映給設計團隊，這也反映台灣文化建設重「建設」輕「文化」、重硬體輕軟體的長年問題。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧，長年追蹤北藝中心設計者庫哈斯的建築作品。早在北藝中心爆發爭議前，她便完成一份訪談報告「台北表演藝術中心行動者網絡研究」，深度訪談北藝中心的設計團隊與經營團隊。

殷寶寧發現，北藝中心經營團隊2013年才進場協助籌備，但建築工程早在2012年開工。設計團隊表示，在工程發包前，設計團隊沒有任何機會接觸到使用者端、「使用者意見」等於「被缺席」了。經營團隊進場後提出修正建議，但修正設計必須增加設計費與延長工期，業主最終未採納。

座椅是北藝中心最大的問題。許多觀眾批評北藝中心「大劇院」座椅間距太小，觀眾得起身才能讓位給遲到的人；「球劇場」則是椅面太窄坐久不舒服，形容在北藝看戲「光是坐著就出戲」。設計者庫哈斯則解釋，北藝標書有座位數量的嚴格規定，如大劇院為1500席，「如果能少200、300個席位，就不會有空間太窄的問題。」

但劇團也抱怨北藝中心劇場「大而無當」，1500席對台灣劇團來說「很難賣」。殷寶寧表示，她訪談的經營團隊成員，也對北藝中心主要劇場設定為1500席感到不解。位於捷運站旁的北藝中心基地不大，為了撐出海量席位而放棄座椅的舒適度，並非必要的選擇。