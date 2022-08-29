維生素D還能吃嗎？ 專家為骨鬆、洗腎、一般人解惑

國家衛生研究院今公布研究結果，分析一萬四千多名65歲以上長者的健保資料發現，如果因洗腎、骨鬆骨折，每天服用一顆10個國際單位的活性維生素D3，一年服用量達到146天以上，失智風險會增加1.8倍，失智症長者若達到同樣服用量，死亡風險增加2.17倍。

消息一出，洗腎和骨鬆病人不免害怕，還能繼續治療嗎？一般民眾趕緊檢查自購的維生素D劑量，發現隨便一顆都有上百、上千個國際單位，都超標了嗎？專家提醒，洗腎病人和骨鬆病人該做的治療還是要做，否則死亡率也會提高，而市售的維生素D是非活化型，不是這次研究分析的對象。

國衛院分子與基因醫學研究所副所長莊志立表示，研究對象服用的是要由醫師處方的活性維生素D3，可直接跟受器結合，所需劑量較低，一顆只有10個國際單位。一般健康食品大多是非活化維生素D3，單顆劑量較高，因為要經過身體轉換為活性維生素D3，才能與受器結合。

骨質疏鬆症學會理事長、林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃兆山表示，腎功能不正常的病人或副甲狀腺功能異常、低血鈣的病人，才會服用活化型D3。研究雖看到失智症和死亡風險增加，但只是呈現「相關性」，不能推論服用D3是導致失智或死亡的原因。

黃兆山表示，美國及國際骨質疏鬆症基金會建議，50歲以上成人每天至少應攝取1200毫克的鈣，800至1000個國際單位的維生素D，同時補充鈣與D可有效降低骨折風險。針對骨質疏鬆症患者或已發生脆弱性骨折患者，補充鈣和D無法取代藥物治療，補充的同時也應接受抗骨鬆藥物治療。需注意的是，以上指的都是非活化型維生素D3，不是國衛院研究中所觀察的活性維生素D3。

林口長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，洗腎病人會有副甲狀腺機能亢進、腎臟排不掉磷離子、低血鈣等問題。治療方法有三，包括低磷飲食、服用磷結合劑、口服或注射活性維生素D3。如果不治療，會引起心血管疾病，死亡率增加，所以一定要治療，而活性維生素D3只是治療方法之一，不是唯一。

顏宗海表示，雖然健保資料有其局限性，此研究仍是很好的提醒，讓民眾知道維生素補充應適量，不可過多。尤其維生素D是「脂溶性」，要是過量，會導致高血鈣、高血磷，腸子不會蠕動，也可能陷入意識不清。根據國人膳食營養素參考攝取量第八版，顏宗海建議，成年人每天最多不要攝取超過2000個國際單位的維生素D。