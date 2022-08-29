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「軒嵐諾」持續增強中！強度恐達中颱上限 變天降溫時間曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，中度颱風軒嵐諾還在持續增強，預估強度可達中度颱風的上限，示意圖。報系資料照
氣象局說，中度颱風軒嵐諾還在持續增強，預估強度可達中度颱風的上限，示意圖。報系資料照

颱風軒嵐諾於今日下午增強為中度颱風，目前位於日本南方海面向西前進。中央氣象局預報員張承傳說明，在周三前路徑向西、西南西朝向琉球南方海面前進，不過到了周四，因導引氣流不明顯，颱風將在原地打轉約一、兩天，之後預估會北轉向西北方前進，但路徑預測仍有變數，要持續觀察。

張承傳說，軒嵐諾颱風仍在持續增強中，預估強度可達中度颱風的上限，暴風半徑最大可以到250公里。他也說，這波颱風帶來的水氣，對於北部面臨水情吃緊的狀況多少有幫助，但有多大幫助，還是要看颱風之後的走勢、與台灣的遠近。

軒嵐諾颱風將於周三晚上開始影響台灣，由於颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸及大台北山區更要局部較大雨勢發生的機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態，影響期間持續至周六。在氣溫部分，颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

颱風軒嵐諾於今日下午增強為中度颱風，目前位於日本南方海面向西前進。 圖／翻攝自中央氣象局官網
颱風軒嵐諾於今日下午增強為中度颱風，目前位於日本南方海面向西前進。 圖／翻攝自中央氣象局官網

颱風 軒嵐諾

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