小心慢性疲勞找上你！醫師帶你檢視疲勞根源備好保護力

忙碌的現代人經常工作家庭兩頭燒，在長時間高壓環境下，你是否有以下兩項以上的症狀？像是記憶力變差、注意力不集中、容易頭痛不適、睡再久依舊疲勞、體力精神經常不堪負荷等，這時就需留意自身可能有慢性疲勞的狀況，尤其是身為社會中堅的三明治族爸媽，更需要透過快速有效的方式來舒緩疲勞、恢復活力。

解決雙寶媽困擾 放風2小時排除身體廢物

長春藤預防醫學健康管理陳志銜醫師分享，曾有一位二寶媽和他分享家中兩小總是指定要媽媽陪睡，不只睡過夜是奢望，本身就很不好睡的她，一旦被驚醒也很難再快速入睡，常常清晨四五點泡完夜奶後就只能眼睜睜看著日出到天明。去年疫情期間，老大不能出門上學，更是「日也操、暝也操」，體力精神近乎到極限。

醫師推薦！來場身體日光浴 從內到外帶來好活力

針對這類經常覺得疲勞、睡眠品質不佳的族群，陳志銜醫師指出，現代人生活面臨多重壓力，血液中廢物更容易累積，長期之下很可能會造成慢性疲勞的狀況，輕則睡眠不好、頭痛、肩頸痠痛，重則可能讓原本身體疾病變得更嚴重，甚至易導致罹患癌症風險提升。

若想要快速恢復活力、擺脫慢性疲勞，陳志銜醫師建議可以透過專業醫療協助，找到疲勞來源並且排除體內廢物，促進循環。近年受到許多三明治族群歡迎的「ILIB光合療程」，透過靜脈雷射的原理，以低能量的雷射導入靜脈血管中，藉由不同波長的紅外線促進代謝，就像幫身體進行日光浴，告別疲勞、守護健康，是時下流行的營養保健方式。

雙寶媽表示，專業醫療團隊會先針對個人身體狀況先進行檢測、評估，營養師透過儀器檢測壓力來源，，一檢測便發現自己壓力極高。體驗過程就僅有微微溫熱的感覺，過程中只要放鬆、放空就好，結束後搭配喝大量的水提升代謝，經過幾次體驗之後，身體疲勞感明顯降低了，較容易入睡，睡眠品質也大大提升，更能應付一打二的狀況。