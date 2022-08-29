影／種茶也能省工 陳吉仲宣布補助茶農買農機

農委會主委陳吉仲今天到南投名間參加「茶園省工、智慧及電動農機示範觀摩會」，他當場宣布，補助茶產業所需省工農機3分之1經費，小型電動化農機更提高補助至二分之一，並補助每戶農家40萬元設置灌溉設施，希望農民收入大幅增加。

為紓解茶產業勞動力不足問題，農委會茶改場與民間業者開發省工、智慧及電動化農機，並辦理「茶園省工、智慧及電動農機示範觀摩會」，展示乘坐式採茶機、雙人式採茶機等大小型省工、智慧及電動化農機，農委會主委陳吉仲也到場參與。

陳吉仲指出，茶產業面臨農業勞動力老化、缺工等問題，仍要讓國產茶的價格更好，為此開發省工、電動及智慧化農機，讓茶農未來在面對人力老化、缺工等，從生產到採收有許多具體的自動化、機械化及省工的設備。

而今天透過農機展示讓農民觀摩認識，他也宣布，購置大、小型的省工農機將由農糧署補助三分之一；另，考量全球氣候變遷嚴重，響應淨零排放政策，噴藥的無人機及電動化農機提高補助二分之一，讓所有茶農可以省工、節省成本。

此外，為了因應氣候變遷，且自動化、機械化農機進駐茶園，灌溉管線可能要調整，陳表示，每一戶農家可向農田水利署管理處申請40萬元補助，設置滴灌、拉管或蓄水池等灌溉設施，他相信將相關農機設備及設施妥善結合，能讓高達300億元的台灣茶產值往500億元前進，農民收入將能大幅增加。