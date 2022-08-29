「美食在台北‧逗陣呷艋舺」人氣店家出爐啦！ 品嘗萬華美食so easy，登錄發票再抽美食金！

圖/臺北市商業處提供

為推廣本市美食產業，臺北市商業處今年以「美食在台北‧逗陣呷艋舺」為主題，共計推薦35間萬華特色餐飲店家，活動網站自7月12日上線以來，相約消費者以每日一票登錄線上專區，投出心中各自屬意的餐飲店家，本次線上人氣店家票選結果出爐，最終由艋舺大豐、巷日葵、一肥仔麵店獲得前三高票。

此次獲得獲得票數前三名之人氣店家，均為在地深耕多年，傳承至少三代以上的口碑老店，如艋舺大豐以新鮮魚漿所製作之各式丸類、炸物及火鍋料，陪伴在地居民近一甲子的時光；巷日葵則以巷口古早味料理為主打，讓民眾在街邊巷口即能品嚐到餐廳級功夫台菜；而一肥仔麵店則以最原汁原味的蘿蔔排骨湯和古早味豬油拌飯，讓顧客回味那最單純的感動。本次除以上3家店家外，其餘特色餐飲店家也都各具特色，歡迎大家能夠前往萬華品嚐更多在地美味，帶動萬華餐飲產業蓬勃發展。

而除了人氣店家票選火熱出爐，「美食在台北‧逗陣呷艋舺」消費登錄抽獎活動仍持續進行中，至8月31日止，民眾只要前往本年度推薦店家消費，並於線上專區上傳發票或收據，即可參加總獎項30萬元消費登錄抽獎活動，抽好禮的機會錯過不再，一起相約到萬華品嚐美食吧！欲知更多詳情，民眾可至「美食在台北‧逗陣呷艋舺」活動官網(https://event.udn.com/tasting_monga)與 「台北市商業處-我是商Ya人」FB 粉絲團（www.facebook.com/tcooc/），瞭解年度推薦店家與活動詳情。