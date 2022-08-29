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「軒嵐諾」增強為中度颱風！暴風圈侵台機率增 氣象局揭最新路徑

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局下午發布颱風軒嵐諾最新路徑潛勢預報。圖／中央氣象局
氣象局下午發布颱風軒嵐諾最新路徑潛勢預報。圖／中央氣象局

今年第11號颱風軒嵐諾已於今日下午增強為中度颱風，氣象局預估從周三晚上開始影響台灣北部及東北部的天氣，周三晚上至周六天氣都不穩定，要留意局部大雨；另根據氣象局最新發布的暴風圈侵襲機率，台灣本島各縣市侵襲機率都約在2成以上，北部及東北部更達到3成，不過颱風走勢仍不確定，氣象局將密切關注

氣象局表示，颱風軒嵐諾今日14時的中心位置在北緯27.4度，東經143.3度，以每小時33公里速度，向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

氣象局預估，周三以前路徑偏西、西南西、朝向琉球南方海面前進，不過特別要注意的是周三、周四後導引氣流不明顯，可能在原地停留打轉一到兩天，接著可能會偏北往日韓方向移動，未來動向仍有不小變數。

氣象局下午發布颱風軒嵐諾暴風圈侵襲機率，北部、東部縣市機率達到3成。圖／中央氣象局
氣象局下午發布颱風軒嵐諾暴風圈侵襲機率，北部、東部縣市機率達到3成。圖／中央氣象局

氣象局 颱風 風暴 軒嵐諾

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