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北捷董事長李文宗遭爆預派明年副總 柯文哲坦言不知情

中央社／ 台北29日電
北市議員游淑慧表示接到檢舉，北捷公司董事長李文宗竟預派明年的副總經理人選，且北捷公司權限越來越大，市長柯文哲坦言不知情，會詳細詢問李文宗。 聯合報系資料照片
北市議員游淑慧表示接到檢舉，北捷公司董事長李文宗竟預派明年的副總經理人選，且北捷公司權限越來越大，市長柯文哲坦言不知情，會詳細詢問李文宗。 聯合報系資料照片

北市議員游淑慧表示接到檢舉，北捷公司董事長李文宗竟預派明年的副總經理人選，且北捷公司權限越來越大，市長柯文哲坦言不知情，會詳細詢問李文宗。

台北市長柯文哲今率市府團隊赴議會接受市政總質詢。國民黨議員游淑慧表示，台北捷運公司現任副總經理高文祥明年1月16日退休，而北捷公司在本月26日第4次董事會上，竟已通過接任人選。

游淑慧轟「12月25日以後董事長都不一定是李文宗，他憑什麼去派明年的人事」，並說此案一過引起北捷內部諸多不滿，很多議員都收到相關檢舉。

柯文哲允諾「回去問他為什麼這樣派」，游淑慧追問「而且你不知道對不對」，柯文哲回說「我不知道」。游淑慧表示，接任的人選資歷與能力都夠，但這種手法是害了他、也害了高文祥。

游淑慧指出，北捷公司去年還修改了董事長與總經理的權責辦法，年度調薪事宜、夜點費或其他津貼核發標準調升事宜、其他福利事項，原先都要由市府核定，修正後變成董事會核定、市府備查。

游淑慧質疑這些權限都是從柯文哲手中被拿走的，「他董事長越做越大，你市長越來越小」。柯文哲回年度調薪一事他知道，其他的不知道，他的想法是公司治理、不要有太多干擾。

游淑慧指出，市府一天到晚就北捷營收標準或票價議題等要求議會，「你現在又說它是公司了」，游淑慧並說「你如果不好好看管你同學，他以後會給你帶來很多麻煩」，柯文哲回說「好」。

李文宗曾任市府顧問，2019年接任北捷公司董事長，他與柯文哲是高中同學。

游淑慧 北捷 柯文哲 李文宗

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