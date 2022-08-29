竹市動物園響應軍人節 8月31日起連5天軍人免費入園

中央社／ 新竹市29日電

新竹市立動物園將於8月31日至9月4日止，凡為現職軍人免票入園，代理市長陳章賢今天說，響應軍人節，藉此也體恤軍人對國家安全付出。

新竹市政府發布新聞稿指出，感謝國軍夥伴為保家衛國不遺餘力，也謝謝眷屬包容和體諒，8月31日至9月4日止，現職軍人於票口持證明文件查驗，以及同行家眷，皆可免票遊園。

陳章賢表示，新竹市為了替全國辛苦的軍人打氣，邀請現職軍人及家眷來新竹市立動物園走走，休息充電後帶著飽滿能量繼續守護人民。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，動物園為重要的生命教育場域，推廣動物知識與生態教育課程邀請親子參與，盼傳遞野生動物保育與生態保護重要性。

楊礎遠說，動物園對國軍弟兄姐妹全年無休的辛苦、奉獻，以及保家衛國使命表達感謝。

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