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台灣好行觀霧線啟航 上山終於不用耗體力開車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科體驗試乘台灣好行觀光線中巴，每班次可載送20名遊客。記者巫鴻瑋／翻攝
縣長楊文科體驗試乘台灣好行觀光線中巴，每班次可載送20名遊客。記者巫鴻瑋／翻攝

通往觀霧國家森林遊樂區的台灣好行觀霧線今天正式發車，讓原本只能自駕數小時的車程，如今只要搭乘中巴前往，讓上山休閒踏青爬山的遊客可以輕鬆前往，不必擔心開車疲勞駕駛，目前到9月底前預約乘車8成滿座，可望帶動一波觀霧觀光潮。

縣長楊文科表示，台灣好行觀光8號觀霧線的通車，象徵觀霧旅遊的新里程碑，串連起高鐵新竹站與觀霧，沿途除停靠竹東火車站外，還行經軟腳彩繪村、五峰清泉部落、雪霸休閒農場等景點，單趟車程約3小時，讓民眾上山旅遊更安全、省力。

雪霸國家公園管理處長張維銓表示，偏鄉的大眾運輸是非常重要的事情，觀霧地區除有新竹林管處的觀霧遊客中心，還有觀霧山椒魚生態中心等，更有多條森林步道，還能前往攀登大霸尖山。

新竹林管處長夏榮生表示，觀霧的大眾運輸已討論多年，終於在金牌客運協力下成功上路，遊客搭乘台灣好行，就能輕鬆乘車欣賞大鹿林道沿線美景，假日每天6班次可以盡可能服務更多旅客上下山。

縣府交旅處指出，台灣好行觀光8號觀霧線每班次可載送20人，以預約制搭乘，每天往返4班次，分別是去程的上午7點10分、下午1點10分，及返程的上午10點10分、下午4點10分，單趟票價300元，行車時間約180分鐘，中途停靠五峰清泉休息20分鐘。

交旅處提醒，因觀霧線每天班次及座位皆有限額，呼籲欲搭乘台灣好行觀霧線上山遊玩的旅客，可加入「台灣好行觀霧線」LINE官方帳號@453fclwu，或撥打預約專線0911-363360，最新資訊也可查詢「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁或「台灣好行旅遊服務網」。

台灣好行觀霧線正式通車，遊客預約搭乘就能輕鬆前往觀霧國家森林遊樂區觀光。記者巫鴻瑋／翻攝
台灣好行觀霧線正式通車，遊客預約搭乘就能輕鬆前往觀霧國家森林遊樂區觀光。記者巫鴻瑋／翻攝
台灣好行觀霧線正式通車，遊客預約搭乘就能輕鬆前往觀霧國家森林遊樂區觀光。記者巫鴻瑋／翻攝
台灣好行觀霧線正式通車，遊客預約搭乘就能輕鬆前往觀霧國家森林遊樂區觀光。記者巫鴻瑋／翻攝

台灣好行 新竹 楊文科

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