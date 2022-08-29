膀胱癌患者開刀前享用大餐卻倒下失去心跳 低溫療法讓他轉危為安

一名78歲膀胱癌的患者，在開刀前正想先享用一頓大餐，不料卻突然倒下，喪失意識，到院急救恢復心跳後，轉入加護病房，昏迷指數只有3分。醫師評估他腦部無出血情形且在12小時黃金搶救時間內，立即進行了低溫療法，所幸患者在幾天後甦醒，並慢慢脫離了呼吸器，轉到普通病房。

大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯說，這樣的病患，常常在心跳停止的期間，腦部就已經因為缺乏氧氣的供應而有受損的情形，也就是所謂的缺氧性腦病變。目前在醫學上，比較有證據能夠改善缺氧性腦病變的治療就是低溫療法。

他說，傳統治療到院前心跳停止病患的方法是以支持治療為主，但這些病患幸運地活下來而沒有殘留神經學上的損傷卻相當罕見。一般而言，在心跳停止超過5 分鐘後體內的自由基就會開始對大腦造成傷害，而低溫可減少大腦的活性和氧氣代謝率。因而改善缺氧後的腦損傷，也可以使人體代謝速率及氧氣消耗量下降，並抑制自由基反應、減緩分解酵素的活性。

李明峯說，在低體溫情況下，被認為可以抑制很多因為組織再灌流時所造成的傷害，包括自由基的製造、有活性的氨基酸被釋放及鈣離子在細胞內的轉移，而這些變化會導致粒線體的傷害，甚至於引發有計畫的細胞凋亡。

他說，過去執行低溫療法，一般分為體外和體內兩種。傳統的體外式，多半採用冰敷袋、冷卻墊等，降溫效果較緩慢且不穩定。而體內式的則是採用植入式導管的方式，讓導管中的液體和病患的血液產生熱交換，藉以降低病患的體溫，不僅降溫較快，而且降溫的效果較穩定，能夠維持病患的體溫在一定的範圍。

李明峯說，像這樣突然心跳停止的病人，除了仰賴緊急救護體系的快速施救，恢復心跳後的救治也極為重要的。目前體內導管式低溫療法的治療術式有健保給付，讓這些病情危急的病人能夠接受最先進的治療，恢復意識和腦部功能，避免了家屬的遺憾。