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中南部6縣市慎防劇烈降雨轟炸 低窪地區慎防淹水

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局今日下午針對中南部6縣市發布大雷雨即時訊息，提醒注意劇烈降雨。記者黃仲裕／攝影
氣象局今日下午針對中南部6縣市發布大雷雨即時訊息，提醒注意劇烈降雨。記者黃仲裕／攝影

中央氣象局今日14 時33分發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分，呼籲嘉義縣市及雲林縣地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪水及河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象局今日14時36分也發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時，提醒台南市、高雄市及屏東縣慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局稍早已針對中南部7縣市發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也提醒，今、明兩天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨，今日午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。

大雷雨 天氣動態

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