聽新聞
test
0:00 / 0:00
公館商圈停電逾6小時店家叫苦 台電預計2點半復電
台大公館商圈今上午7點半左右，傳出部分地區停電消息，停電超過6小時，店家叫苦生意大受影響。台電北市區營業處長張建川表示，共有13戶受到影響，原因是地下低壓管斷掉，搶修較費時，已於下午2時05分全數復電。
張建川表示，因位於羅斯福路三段286巷的低壓線路斷掉，共有13戶受到影響。由於斷掉的是埋地下的低壓管，需要將地面挖開後，再埋入新的管線，較為費時。經核對相序送電後，已於下午2時05分全數復電。
中正區文盛里長温紹宏表示，7點半左右開始停電，許多店家抱怨連連，已經到午餐期間還是無法做生意，沒電、沒燈、沒冷氣等同無法開放內用，生意大受影響；有些使用瓦斯店家，還趁著中午時間提供便當外帶增加收入，不過天氣真的太熱，廚房的師傅都快熱到脫衣服。
PTT八卦版指出，有網友中午到公館商圈買午餐，整條街的店家一片漆黑，更有店家放告示牌表示，「停電無法賣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言