公館商圈停電逾6小時店家叫苦 台電預計2點半復電

台大公館商圈今上午7點半左右，傳出部分地區停電消息，停電超過6小時，店家叫苦生意大受影響。台電北市區營業處長張建川表示，共有13戶受到影響，原因是地下低壓管斷掉，搶修較費時，已於下午2時05分全數復電。

張建川表示，因位於羅斯福路三段286巷的低壓線路斷掉，共有13戶受到影響。由於斷掉的是埋地下的低壓管，需要將地面挖開後，再埋入新的管線，較為費時。經核對相序送電後，已於下午2時05分全數復電。

中正區文盛里長温紹宏表示，7點半左右開始停電，許多店家抱怨連連，已經到午餐期間還是無法做生意，沒電、沒燈、沒冷氣等同無法開放內用，生意大受影響；有些使用瓦斯店家，還趁著中午時間提供便當外帶增加收入，不過天氣真的太熱，廚房的師傅都快熱到脫衣服。

PTT八卦版指出，有網友中午到公館商圈買午餐，整條街的店家一片漆黑，更有店家放告示牌表示，「停電無法賣」。