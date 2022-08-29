7月均溫較去年同月增加0.3℃ 降水量減63.9％

主計總處發布國情統計，今年（111）年7月全臺27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃，但今年1-7月整體平均氣溫為21.1°C，則較前10年（101-110年）同期平均下降0.2℃。此外，今年7月各站平均降水量僅83毫米，較上年同月減63.9%，亦是97年以來同月各站平均新低點。

主計總處表示，根據中央氣象局資料，今年7月全台27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃，其中以台北站30.8℃最高，玉山站雖僅10.1°C，惟刷新該站高溫紀錄；今年1-7月整體平均氣溫為21.1°C，則較前10年同期平均下降0.2℃。

今年1-7月27個測站平均累積降水量1333毫米，其中以蘇澳2849毫米最多，基隆2649毫米居次，高雄603毫米最少；相較前10年同期平均（1190 毫米）增加12.0%；今年7月各站平均降水量僅83毫米，較上年同月減63.9%，是 97年以來同月各站平均新低點。

依經濟部水利署資料，今年1-2月受華南雲雨區鋒面東移影響，北部及東北部降水量較多，加上5月中旬至6月中旬間幾波梅雨鋒面挹注，6月底德基、石門、翡翠及曾文水庫的有效蓄水量占容量比率（蓄水量百分比）分別為93%、91.2%、83.5%及51.5%，惟7月降雨量較上月明顯減少，致7月底德基、石門、翡翠及曾文水庫之蓄水量百分比較上月下降5.4至8.8個百分點。