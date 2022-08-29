聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月均溫較去年同月增加0.3℃ 降水量減63.9％

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
今年7月全臺27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃。本報資料照片
今年7月全臺27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃。本報資料照片

主計總處發布國情統計，今年（111）年7月全臺27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃，但今年1-7月整體平均氣溫為21.1°C，則較前10年（101-110年）同期平均下降0.2℃。此外，今年7月各站平均降水量僅83毫米，較上年同月減63.9%，亦是97年以來同月各站平均新低點。

主計總處表示，根據中央氣象局資料，今年7月全台27個測站測得平均氣溫27.4℃，較上年同月增加0.3℃，其中以台北站30.8℃最高，玉山站雖僅10.1°C，惟刷新該站高溫紀錄；今年1-7月整體平均氣溫為21.1°C，則較前10年同期平均下降0.2℃。

今年1-7月27個測站平均累積降水量1333毫米，其中以蘇澳2849毫米最多，基隆2649毫米居次，高雄603毫米最少；相較前10年同期平均（1190 毫米）增加12.0%；今年7月各站平均降水量僅83毫米，較上年同月減63.9%，是 97年以來同月各站平均新低點。

依經濟部水利署資料，今年1-2月受華南雲雨區鋒面東移影響，北部及東北部降水量較多，加上5月中旬至6月中旬間幾波梅雨鋒面挹注，6月底德基、石門、翡翠及曾文水庫的有效蓄水量占容量比率（蓄水量百分比）分別為93%、91.2%、83.5%及51.5%，惟7月降雨量較上月明顯減少，致7月底德基、石門、翡翠及曾文水庫之蓄水量百分比較上月下降5.4至8.8個百分點。

延伸閱讀

新山水庫蓄水量剩37% 林右昌：期待下場大雨

一字頭輕鬆價，石門雲享立即享受！

民憂石門水庫溪流見底乾旱 北水局：蓄水7成供水穩定

首次體驗下田割稻 新北30名家庭志工感受石門人文風情

相關新聞

老人補活性維生素D 恐增失智 國衛院研究顛覆認知

傳統認為補充維生素D可預防失智，但國家衛生研究院最新研究卻顛覆這論點，年長者長期服用處方活性維生素D，失智風險竟增加一點八倍...

軒嵐諾轉中颱 有助水情

位於日本南方海面的軒嵐諾昨增強為中颱，氣象局預報員張承傳說，軒嵐諾預計周三前路徑向西、西南西朝琉球南方海面靠近，但周四起...

魔法阿媽舞台劇 9月開演

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」Cosplay專場最終場八月廿七日登場，舞台劇「魔法阿媽」飾演阿媽的郎祖筠著戲服現身帶來平...

醫師帶你檢視疲勞根源 備好保護力

忙碌的現代人經常工作家庭兩頭燒，在長時間高壓環境下，你是否有以下兩項以上的症狀？像是記憶力變差、注意力不集中、容易頭痛不...

健康你我他／入伍出操變強壯 做好防護不怕曬

麥克阿瑟將軍曾說：「給我一百萬，要換取我的入伍回憶，我不願意，給我一百萬，要我重新入伍，我更不願意。」可見入伍是使人生茁...

徵文／9月主題「頭痛止步」

秋天是頭痛好發季節，有人因感冒頭痛、女人因好朋友來頭痛、有人壓力大頭痛、有人染疫頭痛…，幾乎人人都有頭痛的困擾。很多人以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。