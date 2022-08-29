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航港局9月起強化船東責任保險審查 防外籍船舶擱淺擺爛

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
巴拿馬籍信燕輪日前一度擱淺澎湖吉貝嶼近8個月。圖／航港局提供
巴拿馬籍信燕輪日前一度擱淺澎湖吉貝嶼近8個月。圖／航港局提供

為維護我國海域港口環境安全及秩序，交通部航港局將於9月1日上午9時起實施強化船舶P&I（船東責任保險）審查新制，將P&I保險人依國際信評等級分類，針對風險較高之P&I保單加強審查，落實船舶保險之有效性，提升進出我國港口船舶素質。

根據航港局統計，台灣周邊海域每年約發生2百件海事事件，造成影響航道、漏油破壞海洋生態等問題，更有許多業者「擺爛」棄置船舶。過去航港局往往依商港法緊急介入代為移除船舶，並墊付相關費用，但目前代墊的處置費用仍有破億待追償。

航港局坦言，近年來處理我國海域及港區周圍海事案件時，遭遇聯繫不到外籍船東或P&I保險人遲未出面之情形，在考量海域環境、船舶航行及人命安全等前提下，航港局代船東盡可能加速處理，而代理外籍船舶之船務代理業者，亦須耗費時間出面處理相關事宜，如因保險不足或理賠條件嚴苛，甚至需幫外籍船東墊付相關費用，造成我國業者及航港局負擔。

為此，航港局積極檢討進港船舶查核P&I機制，整併MTNet申辦P&I保險之管道，建置P&I保險登記單一窗口，9月1日上午9時起業者僅需至單一窗口申辦，MTNet將自動分類保險人並勾稽相關功能，簡化申報流程。

根據航港局新制MTNet（航港單一窗口服務平台）系統規劃，航運業者到MTNet辦理船東責任保險登記檢附P&I保險時，MTNet依保險人名單分類成白名單、一般名單、警示名單及黑名單，黑名單者將送件失敗；警示名單者將委託專業單位審查，再經過航務中心審查，未通過將退回補件再重新辦理保險登記；一般名單者將每5案隨機抽查1案，經委託專業單位審查，若未通過航務中心審查，也將退回補件再重新辦理保險登記。

航港局已於8月3日至10日共辦理5場說明會，與船務代理業者溝通討論並聽取意見，同時提供「強化P&I審查新制實施作法」中英文版，以便船務代理業者轉知外國船東知悉。

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