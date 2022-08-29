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環團、青年籲三大科學園區 2030年使用百分百自發綠電

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣產業用電量比較。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
台灣產業用電量比較。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

中南部環團及青年今天共同舉辦記者會，擔心台積電擴廠、中科六期擴建後，每年用電量將再度升高，拖累「無煤」進度，呼籲高耗電產業及竹科、南科、中科等，應宣示2030年百分百使用自發綠電。

台灣健康空氣行動聯盟表示，9月18日將在台中市府前廣場舉辦「護國更要護地球、保台也要保孩子」氣候公民行動，關注台積電擴廠的環境問題，此外，中科六期擴建後，每年恐增加83.4億度電力消費，等於1.8部中火燃煤機組，可能讓2030年「無煤中火」的期待再次落空。

台灣健康空氣行動聯盟說，2020年、2021年的南科用電量都高於竹科和中科，其中，中科高科技產業的用電碳排量是整個台中市的88.6%，南科更高達台南市的98.9%，三大科學園區應同步宣示2030年自發綠電百分百，緩解高用電產業不斷排放碳排量的現況。

中正大學學生林右崇說，企業應正視台灣產業用電及能源使用問題，台灣雖以高科技產業揚名於海外，背後的能源成本卻由人民承擔，台灣電網脆弱，目前尚未看到明朗的改善計畫，各大高科技產業也應正視環境承載問題。

清華大學學生偉軒說，從去年的藻礁案就看出台灣在能源議題上的無能與怠惰，台灣作為全球電價第三低的地區，每年發電支出高達5000億，發電所帶來的外部成本卻高達6800億元，其中的4成更是由台灣前十大用電產業產生，可見台灣用電狀況已是彌留狀態，亟需全島支持綠能、低排碳的企業發展。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，政府規定用電大戶5年內須建置10%綠電， 這對大戶根本不痛不養，只要求10%的綠電，是把企業的環境成本讓人民分擔， 台灣需要的是環境永續的綠色護國神山，而不是建立在犧牲體系下的褐色產業。

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