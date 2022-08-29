中、南部7縣市大雨特報！ 外出需注意短延時強降雨

中央氣象局今日13時30分針對中南部7縣市發布大雨特報，並指出因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島等7縣市。

氣象局也提醒，今、明兩天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨，今日午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。