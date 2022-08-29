暑假防疫旅館僅少數轉一般旅宿 業者：穩定做到最後

國內新冠肺炎疫情流感化，彰化防疫旅館需求仍高，不過也有業者在暑假期間因一般旅宿需求多，暫停做防疫旅館，彰化縣目前防疫旅館有18家約464間房，比年初少，有業者指出，即便9月開始入境居家檢疫鬆綁，但依彰化旅遊屬性，大多數防疫旅館都會做到最後一刻。

彰化縣府城觀處指出，國內新冠肺炎疫情持續2年多，去年12月到今年1月約有20家防疫旅館共503房，2月約有18家494房，隨著疫情趨緩，到現在約為464間房，不過防疫旅館可隨時增減，若要增設房間仍需衛生局、消防局到場評估是否合適，若要調整房間數也要事先告知。

彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰說，去年疫情期間沒有客人選擇投入700多萬整修房間，評估房間屬性未做防疫旅館，今年逐漸走過低點，暑假迎來遊客，尤其7月開始又有政府的旅遊補助，入住率已恢復到以往暑假的熱潮。

有旅館業者指出，現在除了回國旅客入住防疫旅館，也有許多外籍移工安排入住，普遍還是很滿，有的觀光熱點的民宿因暑假一般住宿需求高，這段期間改回一般旅宿，但也是部分房間，也有業者擔心房旅館做久了，觀光客會流失。

中央疫情指揮中心日前宣布入境居家檢疫3+4原本要一人一戶或在旅館，但9月1日起，後4天可以返家一人一室，旅宿業者也指出，做防疫旅館有政府補助較為穩定，彰化旅遊觀光過了暑假大都是周末較有人潮，即便隔離鬆綁，防疫旅館需求可能降低，但仍比平時淡季還好。