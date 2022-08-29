2022南國漫讀節 / 打破迷思 構築多重閱讀的文化綠洲

第四屆南國漫讀節開幕系列活動昨日圓滿落幕。其中第二日（8月28日）下午三點的「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」主題講座由聯合文學總編輯王聰威主持、屏東縣長潘孟安與大塊文化董事長郝明義對談，嘗試爬梳多媒體時代、閱讀樣態的多元可能。

活動開始，潘孟安首先恭喜大塊文化從創立至今不僅成長茁壯、帶動閱讀風氣，他並為郝明義宣傳將由大塊出版、烏克蘭總統澤倫斯基的「我們如此相信」。而他一開始打造屏東縣立圖書總館時就考量要成為屏東33個鄉鎮的大書房，且要將各鄉鎮如琉璃珠般串聯成閱讀文化的項鍊。

將閱讀在地化、品牌化

他進一步爬梳「南國漫讀節」歷史，屏東縣原本先跟台北合辦「華文朗讀節」，進一步決定要有屏東自己的品牌並拓展更多可能。於是2018年後漫讀節開始有了藍皮解憂號，同時結合音樂、戲劇、舞蹈等活動。今年漫讀節更長達四個月，每個周末、周間都有活動，並希望漫讀節能讓更多人了解屏東從過去至今的歷史定位與多元性。

而令人驚豔的是，屏東圖書館每周都有1,000本包含繪本的新書入館藏，打破讀書等於文字、繪本等於漫畫或童書的迷思，加上屏東縣立圖書總館顛覆傳統「公部門美學」、展現出簡約且時尚的空間氛圍，也讓每天早上都有大批遊覽車排隊入場，讓他笑稱：「現在上圖書館都搭遊覽車啦」，因而引起現場觀眾一片莞爾。

減量但品質提升 閱讀的異化轉型

而大塊出版文化董事長郝明義則分享，他認為雖然總閱讀人數減少、但留下來的人對書的熱愛更為深化。例如2017到2019年台北國際書展舉辦的講座場數明顯上升，2019年的講座甚至達千場之多，展現出閱讀風氣的深入與扎根。潘孟安則回應，其實活動跟文化一樣必須日夜堆疊，政府責無旁貸。他知道出版界的艱辛，所以嘗試以地方政府的身份不僅提升閱讀風氣、也希望能協助產業。

對談中郝明義繼續分享他的觀點，他認為數位與紙本閱讀的本質前者是多媒體、動態、外擴...，而紙本則是安靜、收斂、孤獨、線性，一如白晝（數位）與黑夜。而一如沒有人只需要白晝或黑夜，只選擇一種閱讀都是不健康的，需要兩者兼顧。他並嘗試說明閱讀的效益共有兩種：一是幫人們發現夢想，二是幫人實踐夢想，進而樂觀預言，未來「閱讀紙本書的能力會成為一種特異功能」，但一定要打破兩個迷思：繪本不等於童書、漫畫不等於日本漫畫。

最後潘孟安則表示，從2006到現在，他的願景是將屏東從過去認定的沙漠，構築出一片文化綠洲。他並跟現場聽眾抱歉，因為眼睛有點問題所以戴著墨鏡、而不是為了耍酷耍帥，並以地主身份謝謝主持人跟大塊文化董事長郝明義，對談中他不斷拜聽、沈浸其中，也非常的感謝。

報名2022南國漫讀節9月活動場次，請上Accupass網址 https://www.accupass.com/event/2208120944321440589208

2022南國漫讀節

指導單位｜文化部

主辦單位｜屏東縣政府

承辦單位｜屏東縣政府文化處

執行單位｜500輯、聯合線上、聯合文學