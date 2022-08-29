心碎不只是比喻？ 專家：心臟確實損傷

感情困擾讓你狀態不好？你很有可能真的「心碎」了！不論是分手、被拋棄或是親人逝世，都可能讓人心碎，然而心碎不只是比喻，日本近10%突發心臟病的患者被診斷為「心碎症候群（broken heart syndrome）」。專家指出，「心碎」恐導致睡眠中斷、焦慮感增加、衝動、抑鬱等症狀，還導致猝逝的可能性提升，且腦部活躍的反應形同被燒傷。

心碎症候群

《衛報》報導，在2004年時，日本對經歷重大創傷的受災戶災後的預防性檢查中發現，部分民眾的心電圖顯示異常極端，狀況一如心臟病的癥候，但在醫生進一步檢查後發現，患者的冠狀動脈並沒有典型的阻塞狀況，卻有著些微的變形，在研究不久後，醫療學者便將此種症狀命名為「心碎症候群」。

心碎不只是比喻，如今，日本有近10%突發心臟病患者被診斷為心碎症候群。醫師表示，因為創傷性事件後的壓力未能適當緩解，壓力荷爾蒙（皮質醇）過度分泌、失調，導致人體左心室的功能受到壓抑，心臟未能正常的跳動輸血，就像是有一段時間放棄輸血一般，也確實會讓人感受到疼痛。這種情況容易發生在地震等天災、人際關係所造成的壓力。

心碎有害健康

基因體學（genomics）研究者史蒂夫指出，「心碎」是人類健康的地雷之一，影響廣泛，例如睡眠中斷、焦慮感增加、衝動、抑鬱、認知能力下降、基因表現異常，更容易有可能猝逝。再者，心碎和孤獨感會使免疫系統失調，產生慢性發炎。令研究者感嘆的是，心碎的人與被燒傷者的腦內觸發了相似的反應，一個傷心欲絕的人確實如同詩歌所述，「像燃燒的火燄」一般。

生物人類學家海倫對自認受到拋棄、被分手者研究，發現這些心碎的受試者腦內的部分區域與成癮的狀態類似，她說，「被拒絕者的感受非常強烈，就像是懷著對毒品或酒精成癮一般的渴望」，如同成癮後的戒斷症狀，不時會因為事件或物品勾起回憶，強烈需要另一個人的陪伴，在幾個月內還會反覆發作。

心理學家愛麗絲曾因為母親逝世的傷痛，讓她無法重回工作岡位至少20年，於是她創辦了傷心酒店（Heartbreak Hotel），希望透過陪伴和治療改善感到心碎的患者的情況，她在會診過程才驚覺，30%的客人恐怕都符合了創傷後壓力症（PTSD）的標準。

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