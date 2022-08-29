英日韓皆調漲基本工資 勞團籲基本工資調至2.8萬

基本工資審議委員會即將在9月1日召開，由產官學勞等各界代表共同商討明年度的基本工資調幅。勞團今天召開記者會，一同向審議委員會提出三項訴求，包括企業要分潤、購買力要維持、最低工資要立法等。勞團表示，基本工資必須回應二大根本目的：經濟成長合理分配與照顧底層勞工；並提出調漲至新台幣2萬8000元的訴求。

包括台灣勞工陣線、台灣女人連線、台灣少年權益與福利促進聯盟、全國金融業工會聯合總會、全國產業總工會等長期關注勞動權益與貧窮議題的民間團體，今天上午舉行「基本工資的三帖"要"」記者會。

勞團表示，隨著全球景氣疫情復甦，台灣今年GDP成長率預估仍可維持在3.4％的不錯成績，相較其他國家已頗為亮眼。然而，自去年開始，國內卻出現一波物價飆漲趨勢。根據主計總處統計，今年前7月CPI已較去年同期成長3.17％，其中又以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類的4.59％次之，顯然物價的飆升情勢極為嚴峻。

勞團指出，低所得族群對於物價的敏感度遠遠高於中高所得者，在物價高漲之際，低所得者若無法有效提高收入，必然會面臨更加惡化的貧困生活，因此各國已紛紛宣布調高最本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％。

全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢表示，前面幾年基本工資調幅不高，而今年遇到通膨、物價飆漲，希望基本工資月薪一次調到2萬8000元，時薪由168元調到186元。台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，最低工資法是總統蔡英文2016年的政見，迄今草案仍躺在行政院裡，呼籲盡速完成立法。

台灣女人連線秘書長陳書芳則從女性的角度指出，近兩年受疫情衝擊的服務業、住宿餐飲業，員工逾5成比例都是女性；女性非典型就業工作者比例也高於男性，呼籲政府調漲工資，照顧就業環境比男性更不利的女性。台少盟理事長林月琴也認為，基本工資調漲應視為各政黨支持年輕人的重要指標。