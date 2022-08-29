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影／睡前7分鐘「簡易舒展操」放鬆身心 告別失眠一覺到天亮

聯合新聞網／ 綜合報導
睡前做瑜珈放鬆，能讓自己更好入眠。圖擷取自youtube
睡前做瑜珈放鬆，能讓自己更好入眠。圖擷取自youtube

現代人常有失眠、睡不著的困擾。特別在炎炎夏日，累積了一天的疲勞卻難以入眠，更是讓人相當難受。近來日本媒體「kurura」就分享一個睡前瑜珈，可以幫助身體放鬆，讓人躺平後就能一覺到天亮。

1.以輕鬆的姿勢坐下，肩膀和脖子放鬆。邊吐氣邊低頭，再邊吸氣邊抬頭重複數次，抬頭時儘量伸長脖子。接著頭往左、右各轉半圈數次。

圖擷取自kufura
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2.將兩手往前伸，邊吸氣邊將手掌往內彎，再邊吐氣邊向外翻數次。接著從大拇指開始，手指一根一根握拳，並緩慢轉動手腕。由於這動作容易讓脖子自然縮起來，所以要讓肩膀遠離耳朵。

圖擷取自kufura
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3.將手往後伸，手掌平貼地板。在這姿勢下邊吸氣邊挺胸，再邊吐氣邊縮肚子，視線往下移動，並重複這動作數次。

圖擷取自kufura
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4.躺下，兩手向外伸直，膝蓋彎曲並向外平攤。緩慢的進行深呼吸，同時要避免心中出現雜念。

圖擷取自kufura
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5.將手、腳舉高，以舒服的方式隨意甩動。

圖擷取自kufura
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6.用雙手抱住雙腳，但肩膀要保持放鬆。以此姿勢深呼吸，並且要感到腹部與胸部間的擠壓。重複數次之後，身體完全放鬆，感受到身體解放感結束。

圖擷取自kufura
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瑜珈 失眠

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