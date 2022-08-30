廚房紙巾五種得意技巧大公開！易手抽解決生活大小事！

得意易手抽抽取式廚房紙巾，秒擦乾所有餐具、碗盤，直接收納快速又乾淨衛生。 圖/李清宇攝影

你發現了嗎？眾多網友熱議「比抹布更衛生乾淨、比衛生紙更好擦耐用，又可以安心接觸食物」的廚房紙巾市場，近年來蓬勃發展，但到底廚房紙巾怎麼用？有什麼隱藏版技巧？市面銷售第一的得意廚房紙巾推出全新產品「得意易手抽」抽取式廚房紙巾，公開五種生活得意技巧，教你「好抽取、大尺寸、食用級用紙，一張就滿意！」輕鬆搞定生活大小事。

廚房紙巾選購重點：好抽便利、食用級、吸收力、大尺寸。 圖/李清宇攝影

比抹布更乾淨、比衛生紙更方便

為什麼越來越多人，用廚房紙巾取代抹布和衛生紙？主要原因為家中廚房的抹布長期使用，已累積大量的細菌，如果拿來重複擦拭餐具、廚具、砧板，只會更髒。廚房紙巾能接觸食物，且一次性使用的特性，讓吃進去的食物更安心健康，拒絕重複汙染。

一般衛生紙較單薄，遇到水、湯、油漬時，容易破又掉屑。若用很多張反而太浪費。廚房紙巾吸油力與吸水力好、強韌不易破，不論是廚房料理還是居家清潔，都可以輕鬆搞定。

不小心打翻茶水，得意易手抽抽取式廚房紙巾，是覆水好收好救星。 圖/李清宇攝影

廚紙紙巾五種得意技巧大公開

「得意易手抽」抽取式廚房紙巾具備好抽取、大尺寸、安心接觸食物等特點，最受主婦們喜愛的五種得意技巧包括：

1/吸水擒拿好救星：得意易手抽超強吸水，一張瞬乾。洗完餐具、碗盤的廚房水槽與桌面，永遠都是溼答答留有水漬、用抹布怕髒又擦不乾淨、用衛生紙擦容易破，潮濕的碗盤與水槽容易發霉、滋生細菌是許多主婦的痛。

快用得意易手抽抽取式廚房紙巾，一手抽超便利，秒擦乾所有餐具、碗盤，直接收納快速又乾淨衛生；再擦水槽水漬同樣一擦就乾，一次性用完就丟，瞬間乾淨清爽無比。

得意易手抽抽取式廚房紙巾，可輕鬆擦去油漬，是無油無慮好救星。 圖/李清宇攝影

2/無油無慮好救星：得意易手抽有感吸油，絕不沾手。健康少油是飲食新趨勢，但不論是食物吸油、或是擦拭清潔氣炸鍋，如果使用一般擦手紙，不但油漬吸油力不足，還可能造成油漬滴到廚房地板，廚房中島更是一團亂。

快用得意易手抽抽取式廚房紙巾，一手抽超便利，安心接觸食物，直接覆蓋炸物，吸收多餘油脂，美味少負擔，再輕鬆擦去油漬處與氣炸鍋難洗的鍋具，兩三下就乾乾淨淨，快速好洗，廚房不再成戰場，下廚更優雅。

3/覆水好收好救星：小孩在家中玩很容易打翻飲料或水杯，也常洗手沒擦乾就跑出來亂摸，沿路地板、地毯都溼答答的狀況。過去用衛生紙擦拭，不但容易破，用量還很大，地上還會殘留一團一團紙屑看來好煩躁。

快用得意易手抽抽取式廚房紙巾，一手抽超便利，不論是被水沾濕的地毯、木頭地板、沙發與布偶，都可以秒瞬吸，快速擦乾淨，保持居家清潔好環境。

得意易手抽抽取式廚房紙巾，可安心接觸食物，是絕地吸油好救星。 圖/李清宇攝影

4/ 絕地吸油好救星：居家或辦公室每天少不了外送，不論是炭烤、滷味或是炸雞甜點，外食油膩吃多不健康、油漬又亂滴，就算用擦手紙快速擦拭，也因為吸油弱又溼黏沾手，造成醬汁和油從擦手紙上滴落。

快用得意易手抽抽取式廚房紙巾，一手抽超便利，安心接觸食物，直接覆蓋食物，吸收多餘油脂，美味少負擔；用完美食後，更可以輕鬆擦拭地面油漬和殘渣，絕地吸油，享用美食更愜意。

5/大力清光好救星：廚房料理最麻煩的就是食材處理，砧板上殘留下來的菜渣與湯汁，用抹布擦拭很不衛生，整條抹布髒兮兮難洗又洗不乾淨，但又捨不得丟，真的一團糟。

快用得意易手抽抽取式廚房紙巾，一手抽超便利，安心接觸食物，可以直接覆蓋在牛排、海鮮等生鮮食材上吸水，下鍋後避免油爆，並吸附洗淨後砧板上的油漬與水漬保持清爽，更能直接包覆殘渣廚餘，潔淨的砧板和中島，讓料理隨時保持好心情。

得意易手抽抽取式廚房紙巾，可快速處理砧板上殘留下來的菜渣與湯汁，是大力清光好救星。 圖/李清宇攝影

廚房紙巾選購重點：好抽便利、食用級、吸收力、大尺寸

該怎麼挑選好的廚房紙巾？市面上部分廚紙較薄易破不耐擦、吸收力又不好，需多用幾張，反而也沒省到錢。建議選購廚房紙巾時，應留意是否具備以下重點「食用級接觸食物更安心、大尺寸一張搞定、吸收力好耐擦不易破」，加碼特別推薦要選用抽取式廚房紙巾，易抽秒用非常便利。

「得意易手抽」抽取式廚房紙巾，為知名品牌，熱銷第一名，有5重保證好品質，包括100%原生紙漿、不染色、不含螢光劑、高溫殺菌處理、不含有害化學物質，尺寸更大張，方便單手抽取、能控制每次抽的張數，獨立包裝方便收納更衛生，兼顧吸水吸油強韌不易破的特性，使用張數更少，清潔效果多更多。

同時適用家中所有環境，廚房、餐桌、客廳、房間與浴室，一抽就解決大小難事，比抹布更乾淨、比衛生紙更方便，是料理、清潔、防疫必備好物。