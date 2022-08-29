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颱風軒嵐諾走勢詭譎 氣象局曝最新預估路徑

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
第11號颱風「軒嵐諾」氣象局路徑模擬圖，可看出軒嵐諾行進路線詭譎，目前朝西、西南西方向前進，但在周五時會放慢行進速度，並在周六北轉。圖／氣象局提供
第11號颱風「軒嵐諾」氣象局路徑模擬圖，可看出軒嵐諾行進路線詭譎，目前朝西、西南西方向前進，但在周五時會放慢行進速度，並在周六北轉。圖／氣象局提供

第11號颱風「軒嵐諾」昨日在日本東南方海面生成，目前朝西前進，但根據氣象局路徑模擬圖，可看出軒嵐諾行進路線詭譎，氣象局預估在周四、周五到達沖繩南方時會放慢速度接近停滯，之後可能北轉，但颱風走向還有變數，仍要密切注意。

氣象局預估，周三前軒嵐諾會朝西偏西南西的方向前進，沿著太平洋高壓南緣前進，但在周四、周五到了沖繩南方海面後會打轉、放慢，目前預估會往北轉往九州方向前進，但都還有變數。

氣象局也說，今天水氣稍微減少，環境是微弱偏東風，各地為多雲的天氣，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，降雨時間短且範圍不大，而午後西半部地區及東半部山區則有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，午後外出或在山區活動建議攜帶雨具以備不時之需。

颱風 天氣動態

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