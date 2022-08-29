快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

影／蘭嶼海底堡壘號沉船39年...漏油如泡泡竟不斷冒出

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
蘭嶼潛水業者發現，沉船已經39年的貨輪尾部出現漏油，黑色機油從船體，像冒泡泡般不斷地洩露到海洋。圖／藍海屋潛水提供
蘭嶼潛水業者發現，沉船已經39年的貨輪尾部出現漏油，黑色機油從船體，像冒泡泡般不斷地洩露到海洋。圖／藍海屋潛水提供

蘭嶼潛水業者昨天發現，蘭嶼八代灣沉船尾部出現漏油，黑色宛如機油的泡泡，不斷地洩漏到海洋，因洩漏速度不快，漂到海面就被洋流沖散，未造成明顯海洋汙染，台東縣環保局表示，已經與海保署聯絡，研擬解決方案。

1983年南韓萬噸貨輪「保壘號」，在蘭嶼觸礁沉船，之後成為人工魚礁，並成為世界知名的潛水點。

蘭嶼潛水業者昨天發現，沉船已經39年的貨輪，尾部出現漏油，黑色機油從船體，像冒泡泡般不斷地洩露到海洋中，幸好洩露速度不算快，漂到海面很快就被洋流沖散，目前還沒有明顯造成海灘汙染，但希望主管單位盡快處理。

台東縣環保局表示，因為該沉沒的貨輪噸數太大，屬於中央轄管，接獲民眾發現漏油訊息後，已經和海保署聯絡，將盡速擬出解決方案。

延伸閱讀

琉球南方海面可望將有颱風生成 預報路徑曝

蘭嶼上千機車亂停…鄉公所告侵占 機車業者無奈：想合法租地

真的很像台灣！ 「玩遍蘭嶼」意猶未盡，上山下海玩透透全攻略

蘭花之島尋找雅美芭蕉 台電與保種中心復育瀕危蘭花

相關新聞

颱風軒嵐諾走勢詭譎 氣象局曝最新預估路徑

第11號颱風「軒嵐諾」昨日在日本東南方海面生成，目前朝西前進，但根據氣象局路徑模擬圖，可看出軒嵐諾行進路線詭譎，氣象局預...

軒嵐諾颱風昨生成 路徑顯示北台灣影響最大

明起大氣逐漸穩定，但仍要留意午後雷雨，未來天氣方面，天氣職人吳聖宇表示，受第11號颱風軒嵐諾影響，周末北台灣降雨機率提高...

輕颱「軒嵐諾」是否侵台？ 吳德榮曝模擬路線「有個大迴轉」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第11號輕颱「軒嵐諾」在日本東南方海面，逐漸增強...

補水借東北風 周四起迎短暫陣雨

今年即將創下64年來最晚發布颱風警報的紀錄，少了颱風雨水「進補」，也讓北部水情吃緊，基隆地區（含新北汐止區）9月3日起調...

珍奶必須上榜！CNN評亞洲50最佳小吃 台「3巨頭」入選原因曝：沒吃過人生就不完整

亞洲各國擁有許多琳瑯滿目、平價好吃的街頭美食，尤其台灣小吃以多樣化聞名，讓不少外國人都喜歡來台嚐鮮。

降雨少乾著急 南北5地人工增雨

近期降雨量大減導致水情吃緊，經濟部水利署表示，昨天已展開人工增雨作業，選在北部石門（霞雲）、翡翠、西勢水庫、貢寮堰及南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。