影／蘭嶼海底堡壘號沉船39年...漏油如泡泡竟不斷冒出

蘭嶼潛水業者昨天發現，蘭嶼八代灣沉船尾部出現漏油，黑色宛如機油的泡泡，不斷地洩漏到海洋，因洩漏速度不快，漂到海面就被洋流沖散，未造成明顯海洋汙染，台東縣環保局表示，已經與海保署聯絡，研擬解決方案。

1983年南韓萬噸貨輪「保壘號」，在蘭嶼觸礁沉船，之後成為人工魚礁，並成為世界知名的潛水點。

蘭嶼潛水業者昨天發現，沉船已經39年的貨輪，尾部出現漏油，黑色機油從船體，像冒泡泡般不斷地洩露到海洋中，幸好洩露速度不算快，漂到海面很快就被洋流沖散，目前還沒有明顯造成海灘汙染，但希望主管單位盡快處理。

台東縣環保局表示，因為該沉沒的貨輪噸數太大，屬於中央轄管，接獲民眾發現漏油訊息後，已經和海保署聯絡，將盡速擬出解決方案。