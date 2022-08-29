軒嵐諾颱風昨生成 路徑顯示北台灣影響最大

明起大氣逐漸穩定，但仍要留意午後雷雨，未來天氣方面，天氣職人吳聖宇表示，受第11號颱風軒嵐諾影響，周末北台灣降雨機率提高，影響程度仍要視颱風位置與強度，密切觀察中。

吳聖宇表示，今天大氣條件仍不穩定，各地上午大致為多雲到晴的天氣，午後易有雷雨，局部地區留意較大雨勢，尤其中部、南部還是有可能出現局部短時強降雨，午後外出仍要注意天氣變化。

吳聖宇表示，明後天水氣有減少趨勢，大氣不穩定的程度也較為下降，不過中午過後還是會有午後雷雨機會，尤其中部、南部，仍可能有局部短時較大雨勢出現。溫度方面，白天各地高溫預估仍普遍落在33至35度間，局部地區還是會有36度或以上高溫出現的可能性。

第11號颱風軒嵐諾昨天下午在日本東南方海面形成，未來2、3天內將跟台灣東方海面大範圍低壓帶產生互動，逐漸相互整合，整合過程會讓軒嵐諾颱風快速向西或西南西的方向趨向琉球群島附近海域，也就是逐漸接近台灣東方海面，預估周四、周五就會到台灣以東、琉球附近海面。

吳聖宇說，如果軒嵐諾颱風的位置較接近台灣，而且強度以及範圍都明顯擴大的話，中部以北、東北部一帶下雨機會提高，即使颱風位置沒有非常接近，外圍的偏北風仍有可能對北台灣天氣造成影響。

吳聖宇表示，若颱風最後順利北轉離開，外圍環流或是偏北風仍然會為北台灣帶來較高的降雨機率，若是有機會靠近台灣，那麼天氣情況就會更加惡劣。預報變化仍大，有待密切觀察。