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台漫《宅男打籃球》20集連載 用運動書寫生活

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台漫《宅男打籃球》28日舉辦對談講座與簽書會，作者洪元建現場為粉絲親自簽書。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台漫《宅男打籃球》28日舉辦對談講座與簽書會，作者洪元建現場為粉絲親自簽書。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「其實籃球在這部漫畫是激勵的元素，希望透過籃球畫出普通人奮鬥的精神！」台漫《宅男打籃球》作者洪元建28日在慶祝連載20集的對談講座分享說，日漫灌籃高手已經讓籃球漫畫很難有發展空間，但他突然想到可以用自己的打球經驗做為靈感來源，畫出一般人為了夢想奮鬥的心路歷程。

台漫《宅男打籃球》是漫畫家洪元建的熱門作品，目前此作品自2013年連載之今，已經出20集，以台漫來說算是長青的連載漫畫集。漫畫講述一位過去是學校風雲人物，但如今已年近30歲的魯蛇周大華，在人生最沮喪的時候，有人邀請他參加3對3籃球大賽的奮鬥過程。

洪元建分享自己的心路歷程時說，他本業是設計師，在2013年時決定要繼續做本業還是要改行創作，後來下定決心要畫籃球漫畫，但籃球漫畫已經有知名的漫畫井上雄彥創作的《灌籃高手》，很難再進行突破，但他後來靈光一現，發現可以用自己過去打球的經驗做為藍圖，因此開啟了近10年的連載之路。

現場也邀請到《宅男打籃球》的忠實粉絲、知名設計師詹朴分享自己看漫畫的心得。詹朴說，他小時候很喜歡看籃球雜誌《XXL》，後來出國讀書後也要家裡寄包裹讓他看，然後就發現雜誌後面出現幾頁《宅男打籃球》，不知不覺就被迷上了。他非常很推薦民眾看非常寫實，對人際關係有細膩描寫的《宅男打籃球》。

現場也來了10幾位《宅男打籃球》的粉絲拿著漫畫給洪元建簽書，洪元建也一一為粉絲簽下姓名與祝福的話語。

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